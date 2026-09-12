hak upozorio
Netko je vozio u suprotnom smjeru na A1 između Lučkog i Demerja
Na A1 između čvora Lučko i naplatne postaje Demerje zabilježena je vožnja vozila u suprotnom smjeru, obavijestio je HAK oko 21 sat.
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Promet se na toj dionici odvijao uz ograničenje brzine od 40 kilometara na sat, a HAK je vozače pozvao na maksimalan oprez i poštivanje prometne signalizacije dok traje intervencija i osiguravanje dionice.
Dvadesetak minuta kasnije upozorenje je uklonjeno sa stranice HAK-a, što upućuje na to da je opasnost u međuvremenu prestala ili da je vozilo uklonjeno s autoceste.
Još nema službenih informacija o tome o kojem se vozilu radilo, koliko dugo se kretalo u suprotnom smjeru ni je li vozač sam shvatio da vozi u suprotnom smjeru pa se zaustavio.
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