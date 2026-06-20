HAK upozorava: Gužve prema moru, mogući zastoji i kolone

Zbog povećane gustoće prometa mogući su zastoji i kolone u zonama radova i na mjestima gdje se vozi suženim kolnikom na autocestama A1 Zagreb-Ploče-Karamatići i A6 Rijeka-Zagreb, Istarskom ipsilonu, državnim cestama DC1 kroz Liku i DC3 kroz Gorski kotar, Krčkom mostu te u trajektnim lukama i pristaništima.