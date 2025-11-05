HDZ: Hajdaš Dončić je kukavica. Da je dosljedan, tražio bi Tomaševićevu ostavku

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić se priopćenjem obrušio na premijera Andreja Plenkovića i HDZ mu nije ostao dužan.
Na službenom Facebook profilu objavljena je poprilično direktna poruka lideru oporbe, "bez rukavica".
"Premijer Andrej Plenković na jučerašnjoj konferenciji za medije još jednom je pokazao da nema hrabrosti suočiti se s problemom koji prijeti temeljnim vrijednostima ove zemlje. Umjesto da javnosti jasno kaže kako će nas zaštititi od nasilnika koji uzimaju zakon u svoje ruke, sazvao je konferenciju da brani svoj lik i djelo. Umjesto odgovora na pitanje tko stoji iza organiziranih ispada maskiranih grupa na građane i tko prijeti ustavnom poretku, Plenković je - po dobrom starom običaju - lopticu prebacio na “političku ljevicu”."
To su riječi Hajdaša Dončića, a izazvale su reakciju.
"Da je imalo dosljedan, Hajdaš bi tražio da Tomašević podnese ostavku ili bi u Zagrebu, u skladu s vlastitim "argumentima", razvrgnuo koaliciju s Možemo! Kukavica Hajdaš nije ni riječ izustio kada je Tomašević uoči lokalnih izbora, bojeći se naroda, odobrio Thompsonov koncert na Hipodromu. Kukavica Hajdaš nije ni trepnuo, a kamoli javno prosvjedovao, što je tada gradska vlast - u kojoj je njegov SDP junior partner - potpisao ugovor za skorašnji Thompsonov koncert u Areni", navode iz HDZ-a pa nastavljaju:
"Sada i dalje kukavički šuti o Tomaševiću, no glumi frajera preko leđa drugih: pola milijuna ljudi s Hipodroma, uglavnom mladih, opet etiketira kao "ustaše", imputira im krivnju za nemili događaj u Split, i nasrće na premijera Andreja Plenkovića. I dalje kukavički šuti o svom senior partneru, ali zloupotrebljava Split kako bi sve domoljubne vrijednosti proglasio radikalizmom. Kako bi se po nalogu možemosa obračunavao sa svim neistomišljenicima."
A sve to oportunist, piše u HDZ-ovom statusu, Hajdaš čini kako bi za svoju posrnulu partiju zadržao par skupštinskih i upravljačkih funkcija u Zagrebu.
"U ovoj je priči Hajdaš jedina kukavica. Da je teški licemjer, to Hrvati odavno znaju", zaključuju u HDZ-u.
