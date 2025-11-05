HDZ: Hajdaš Dončić je kukavica. Da je dosljedan, tražio bi Tomaševićevu ostavku

"Da je imalo dosljedan, Hajdaš bi tražio da Tomašević podnese ostavku ili bi u Zagrebu, u skladu s vlastitim "argumentima", razvrgnuo koaliciju s Možemo! Kukavica Hajdaš nije ni riječ izustio kada je Tomašević uoči lokalnih izbora, bojeći se naroda, odobrio Thompsonov koncert na Hipodromu. Kukavica Hajdaš nije ni trepnuo, a kamoli javno prosvjedovao, što je tada gradska vlast - u kojoj je njegov SDP junior partner - potpisao ugovor za skorašnji Thompsonov koncert u Areni", navode iz HDZ-a pa nastavljaju: