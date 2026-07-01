promjena stava?
HDZ izvukao stare Milanovićeve i Kotromanovićeve izjave: Evo što su govorili
HDZ je na svojim društvenim mrežama objavio video u kojem uspoređuje izjave Zorana Milanovića iz vremena kada je bio premijer i danas kao predsjednik Republike.
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Video kojeg je HDZ nazvao "Milanović kao predsjednik i Milanović kao premijer" je objavljen u jeku novog spora između predsjednika i premijera oko sudjelovanja pripadnika Hrvatske vojske na vojnom mimohodu u Parizu.
U objavljenom videu HDZ uspoređuje Milanovićeve izjave iz dva različita mandata, tvrdeći da je promijenio stav o tome tko ima posljednju riječ u zapovijedanju Oružanim snagama.
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