Oglas

promjena stava?

HDZ izvukao stare Milanovićeve i Kotromanovićeve izjave: Evo što su govorili

author
N1 Info
|
01. srp. 2026. 15:32
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
PXL_010726_154609720
Igor Soban/PIXSELL

HDZ je na svojim društvenim mrežama objavio video u kojem uspoređuje izjave Zorana Milanovića iz vremena kada je bio premijer i danas kao predsjednik Republike.

Oglas

Video kojeg je HDZ nazvao "Milanović kao predsjednik i Milanović kao premijer" je objavljen u jeku novog spora između predsjednika i premijera oko sudjelovanja pripadnika Hrvatske vojske na vojnom mimohodu u Parizu.

U objavljenom videu HDZ uspoređuje Milanovićeve izjave iz dva različita mandata, tvrdeći da je promijenio stav o tome tko ima posljednju riječ u zapovijedanju Oružanim snagama.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
hdz pariz vojska zoran milanović

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ