Klauški na N1: Plenković i Milanović opet se hrane jedan drugim. Svi smo njihovi taoci

"Kundid je, kao i neki časnici prije njega, žrtva obje strane. On je prvo bio žrtva Milanovića koji je ničim izazvan odlučio ne slati vojnike na mimohod u Pariz, a onda je postao i žrtva Plenkovića koji mu otvoreno prijeti smjenom. Pritom se čini kako se Plenković ima za više toga uhvatiti nego Milanović, za članak 69. Zakona o obrani koji je vrlo jasan i eksplicitan. Plenković ima tu štaku za koju se može držati. Ima i Milanović nekoliko štaka, a jedan od njegovih najjačih oslonaca je da će protiv HDZ-a uz njega stati velik dio javnosti", rekao je Klauški.