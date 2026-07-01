O NOVOM SUKOBU
Klauški na N1: Plenković i Milanović opet se hrane jedan drugim. Svi smo njihovi taoci
Gost Nine Kljenak u Studiju uživo N1 televizije bio je Tomislav Klauški, kolumnist 24 sata. Najviše je, dakako, govorio o najaktualnijoj temi na domaćoj političkoj sceni, sukobu Vlade i predsjednika Republike oko slanja dvadesetak pripadnika Oružanih snaga na vojni mimohod u Pariz povodom najvećeg državnog praznika u Francuskoj.
No na mimohodu u Parizu trebali bi sudjelovati vojnici zemalja neformalne Koalicije voljnih, što je očito u korijenu ovog sukoba koji se površinski vodi oko pravnih tumačenja u čijoj je nadležnosti slanje vojnika na tu paradu.
"To je permanentni sukob oko ovlasti i utjecaja na vojsku i oko vanjske politike. Mi trenutno nismo sigurni oko čega se zapravo vodi ovaj sukob jer je Milanović u njega krenuo s jednom pričom pa ju je pretvorio u priču o obrani generala Tihomira Kundida. Treća priča je da brani Hrvatsku od HDZ-a, četvrta da brani Hrvatsku od Koalicije voljnih, a peta da brani Hrvatsku od odlaska u rat u Ukrajini. Imamo slojevitu priču", ustvrdio je Klauški.
Mit o Milanoviću kao najjačem političaru ljevice
Na pitanje voditeljice je li Milanović jedini koji može dovesti do poraza Andreja Plenkovića na izborima, Klauški je kazao kako je od toga stvoren veliki mit.
"Postoji taj mit o Milanoviću kao najjačem političaru ljevice koji je takav jer je njegova kadrovska politika u SDP-u bila da iza njega ništa više ne raste. I on je sam sebi izgradio taj status. Rekao bih da je (Milanović) ipak više talentiran za izboriti se za sebe i svoja dva mandata, nego da SDP opet dođe na vlast."
Klauški također smatra kako je prevelika ovisnost ljevice o Milanoviću.
"Cijeli taj lijevi politički spektar previše gleda u smjeru jedne osobe i pretvara se u inačicu HDZ-a po pitanju takvog tipa liderstva. A pritom je pola Milanovićevih sljedbenika na ljevici slijepo i gluho na ono što on govori", dodao je.
"Kundid je žrtva obje strane"
U aktualnom sukobu Milanovića i Plenkovića oko sudjelovanja na vojnoj paradi u Parizu, žrtva je načelnik Glavnog stožera general Kundid preko čijih leđa se taj sukob prelama.
"Kundid je, kao i neki časnici prije njega, žrtva obje strane. On je prvo bio žrtva Milanovića koji je ničim izazvan odlučio ne slati vojnike na mimohod u Pariz, a onda je postao i žrtva Plenkovića koji mu otvoreno prijeti smjenom. Pritom se čini kako se Plenković ima za više toga uhvatiti nego Milanović, za članak 69. Zakona o obrani koji je vrlo jasan i eksplicitan. Plenković ima tu štaku za koju se može držati. Ima i Milanović nekoliko štaka, a jedan od njegovih najjačih oslonaca je da će protiv HDZ-a uz njega stati velik dio javnosti", rekao je Klauški.
Slijedom tog, istaknuo je, i politička i stručna javnost formiraju se u dva bloka. U toj situaciji gubi se povjerenje u institucije koje će postojati i kad ove dvojice aktera više ne bude.
"Kontaminiraju vojsku svojim sukobom"
"Oni se u ovom sukobu hrane jedan drugim. Svaki drži svoj dio bunjišta i svaki se obraća svom biračkom tijelu pa onda javnost navija ili za jednoga ili za drugoga. Mi smo taoci te dvije osobe. Vojska je više od 30 godina bila institucija u koju su građani imali najviše povjerenja, a ova sada politika je kontaminira vodeći sukobe preko nje. Vojska time trpi i gubi."
Problem je, smatra Klauški, nastao jer je Milanović procijenio da odlazak na mimohod u Pariz donosi Hrvatskoj više štete nego koristi.
"Mi još uvijek ne znamo suštinu toga. Je li to samo osvetoljubivost prema Francuskoj jer je prodala avione Srbiji ili ide puno dalje od toga pa korist priliku da izdvoji Hrvatsku iz kontigenta Koalicije voljnih, možda i NATO-a i EU-a. Sam ovaj povod nije proporcionalan ovolikoj količini dreke koju imamo."
"Ovo je histeriziranje, svatko vuče na svoju stranu"
Na tvrdnju voditeljice Kljenak kako već godinama imamo dvije posve različite vanjske politike - jednu koju vodi Vlada i drugu, predsjednikovu - Klauški je kazao kako se Plenkovićeva sastoji u ovisnosti o Bruxellesu, bliskost NATO-u i Izraelu, dok je Milanović protiv Izraela i vrlo kritičan prema EU.
"Tu je Plenković doista u pravu - Milanović obilazi sela i govori protiv Europske unije. Imamo dvije politike koje, ako ćemo biti cinični, daju širinu hrvatskoj vanjskoj politici. Možda je to strateški genijalno, a da mi to još nismo shvatili", rekao je.
Usred svega toga, Klauški smatra kako je izgubljen kompas.
"Političke snage lijevo i desno bile su ujedinjene kada su u pitanju bili strateški ciljevi. Kanalizirali smo napore i doteglili se nekako do Europske unije i sada mislimo da više ništa ne moramo. Ovo sada je histeriziranje u koje svatko vuče na svoju stranu, a zajedničku vanjsku politiku nemamo", zaključio je Klauški gostujući u Novome danu.
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