Sporni životopis
HDZ-ov šef Bjelovarskog sajma novinarima pokazao presliku CV-a: "Predao sam ga, a onda je nestao"
Direktor Bjelovarskog sajma Dario Turniški najavio je u srijedu na konferenciji za novinare svoje prve poteze, među kojima su revizija poslovanja unatrag tri i pol godine te izgradnja nove sajamske hale vrijedne najmanje pet milijuna eura, a osvrnuo se i na tvrdnje da je nestao njegov životopis.
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Najavio je da će rezultate revizije predstaviti javnosti. Financijske pokazatelje poslovanja nije želio iznositi jer, kako je objasnio, čeka nalaz revizije. Potvrdio je jedino da Bjelovarski sajam ima 12 zaposlenih.
Izvijestio je da je s Vladom dogovorena financijska potpora od najmanje pet milijuna eura koja bi bila iskorištena za izgradnju nove zatvorene hale. Projekt postoji, ali je još podložan doradama, a sajamske manifestacije održavat će se i za vrijeme gradnje, rekao je.
Dodao je da je uoči jesenskog sajma koji se održava za manje od dva mjeseca, dogovoreno uvođenje videonadzora te partnerstvo s Varaždinskom županijom.
Novinarima podijelio preslike svog životopisa
Najavio je i uvođenje sustava online prodaje ulaznica, razgovore s češkom ambasadom u Zagrebu o suradnji te dolazak izlagača koji dosad nisu sudjelovali na Sajmu.
Osvrnuo se i na polemiku o svom životopisu, za koji je gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak tvrdio da nije bio priložen uz natječajnu dokumentaciju.
Turniški je rekao da je svu dokumentaciju, uključujući životopis, predao te da su je potpisali svi članovi povjerenstva za izbor direktora, među kojima i pročelnica Grada Bjelovara.
Prema njegovim riječima, dokumentacija je predana na čuvanje Bjelovarskom sajmu, a prvoga radnog dana utvrdio je da je sve na mjestu osim njegova životopisa.
"Odjednom je nestao, a bio je predan i potpisan od strane povjerenstva", rekao je. Novinarima je podijelio preslike životopisa u obliku u kojem je, tvrdi, bio priložen.
'Nisam razgovarao s Hrebakom, ali spreman sam na razgovor'
Turniški je rekao da s gradonačelnikom Hrebakom nije razgovarao, ali da je spreman na razgovor. Odbacio je priče da bi Grad Bjelovar, suvlasnik Sajma s udjelom od 40 posto, mogao bojkotirati njegov rad.
"Uvjeren sam da će i Grad dati svoj doprinos da se Sajam podigne i riješi sve probleme koje ima", rekao je.
Turniški je za direktora Bjelovarskog sajma imenovan nakon javnog natječaja i to glasovima Bjelovarsko-bilogorske županije, većinskog vlasnika sa 60 posto udjela, dok je Grad Bjelovar s 40 posto glasao protiv, uz obrazloženje da je izostao dovoljan naglasak na iskustvu i kompetencijama. Funkciju je preuzeo prije desetak dana. Inače, prema pisanju portala Bjelovar.live, Turniški je član HDZ-a.
Na pitanje o iskustvu u poljoprivredi, magistar ekonomije Turniški odgovorio je da je šest i pol godina radio na financijama i suradnji s velikim poslovnim korisnicima te da ima upravljačko i organizacijsko iskustvo. Dodao je da je dvije godine živio u Gudovcu te da mnogi njegovi prijatelji vode OPG-ove.
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