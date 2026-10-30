35. obljetnica stradanja
Pavliček predstavio program obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara: "Svi su dobrodošli"
Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček predstavio je u petak program ovogodišnjeg obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i 35. obljetnice stradanja u Domovinskom ratu pozvavši sve koji će tih dana doći u Vukovar na dostojanstvo i pijetet prema vukovarskim žrtvama.
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"Svi su tih dana dobrodošli u Vukovar, bez obzira kojem svjetonazoru ili političkoj opciji pripadali. Bitno je da se žele pokloniti žrtvi Vukovara", rekao je Marijan Pavliček na konferenciji za novinare dodajući kako Grad Vukovar neće dozvoliti nikakvu politizaciju niti "hvatanje jeftinih političkih bodova" na vukovarskoj ratnoj tragediji.
Najavio je da će kolonu sjećanja ove godine predvoditi djelatnici vukovarske Ratne bolnice iz 1991. godine.
"Oni su tijekom tromjesečne opsade grada uz hrvatske branitelje činili jedno od dva plućna krila grada Vukovara", kazao je Pavliček rekavši kako očekuje da bi u koloni sjećanja ove godine moglo biti više od 100.000 domoljuba iz Hrvatske, BiH i dijaspore.
Središnji program počinje 18. studenoga, kada će se održati komemorativni program u krugu bolnice i krenuti Kolona sjećanja od bolnice do Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata. Nakon polaganja vijenaca državnih i drugih izaslanstava misu će predvoditi nadbiskup vrhbosanski Tomo Vukšić.
Obilježavanje se nastavlja 19. i 20. studenoga uz odavanje počasti na mjestima stradanja u Borovu naselju, Veleprometu i Ovčari.
Program koji počinje već 7. studenoga održavat će se pod geslom "Vukovar, mjesto posebnog domovinskog pijeteta" kojemu će ove godine, u prigodi 35. obljetnice vukovarskog stradanja, biti pridodano i geslo "Hrabrost, žrtva, sloboda".
Pavliček je poručio kako od nove vlasti u Srbiji očekuje normalizaciju odnosa s Hrvatskom, što podrazumjeva otvaranje arhiva o sudbinama nestalih osoba iz Domovinskog eata, kao i pokretanje pitanja o odštetama zatočenika srpskih logora.
"Na popisu nestalih još je oko 300 Vukovaraca, to je živa rana koja ne može zacijeliti dok ne saznamo njihovu sudbinu", kazao je Pavliček.
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