Hoće li nova pravila zaustaviti poplavu proizvoda na kojem se najviše vara?

Uskoro stižu nova pravila za označavanje meda, a koja bi potrošače trebala zaštititi od patvorenog meda. Eurozastupnica Biljana Borzan pozdravlja promjene no poziva i na jače inspekcijske nadzore

Zastupnica Biljana Borzan, izvjestiteljica eurosocijalista za strategiju “Od polja do stola”, pozdravila je najavljene izmjene EU pravila za označavanje meda za koje se izborila u Europskom parlamentu. No, Borzan je pismeno upozorila Europsku komisiju kako sama izmjena oznaka neće biti dovoljna da zaštiti europske pčelare i potrošače od patvorenog i nekvalitetnog meda, prenosi Poslovni dnevnik.

“Sretna sam što će u ožujku konačno biti predstavljen novi sustav označavanja meda, Ruža Tomašić i ja smo se za to žestoko borile tijekom glasanja o strategiji “Od polja do stola”. Sadašnji sustav, odnosno oznaka “mješavina EU/ne-EU meda”, se godinama zloupotrebljava kako bi se uvozio i prodavao patvoreni med. Nove oznake na pakiranju će sadržavati popis svih zemalja iz kojih je došao med, no borit ću se da to bude prema razmjeru udjela, od najvećeg do najmanjeg. U suprotnom će opet biti prostora za muljažu”, upozorila je Borzan.

Hrvatska je europarlamentarka u dopisu Komisiju također upozorila kako se izmjene EU direktive o medu trebaju iskoristiti da se dopune pravila o inspekcijskom nadzoru i analizama, jer prevaranti koriste sve sofisticiranije metode patvorenja meda i uspješno nalaze načine da zaobiđu kontrole.

“Novom direktivom treba zabraniti takozvani „ultrafiltrirani med”, u kojem praktički nema peludi. Trebalo bi obuhvatiti i proizvode tretirane na visokim temperaturama iznad 40 stupnjeva te kineski med koji se ubrzano proizvodi umjetnim isparavanjem, jer se time uništava okus i blagotvorna svojstva meda. Nadalje, EU se pri Međunarodnoj organizaciji za standardizaciju ISO mora suprotstaviti lobiranju Kine da se olabavi definicija pojma „med“, jer bi se time otvorio put još većem uvozu proizvoda loše kvalitete. To će biti moji prioriteti tijekom rada na novoj direktivi”, najavila je Borzan.

Nedavno objavljeni rezultati o inspekcijskom nadzoru u Hrvatskoj su pokazali kako je med među proizvodima koji se najviše patvore, odnosno kojima se zavarava potrošače.

“Fascinantno je kako to u potpunosti odgovara percepciji građana. Naime, proljetos sam napravila veliko istraživanje javnog mnijenja u kojem sam pitala građane što misle s kojim ih se proizvodima najviše vara. Proizvod kojeg je odabralo najviše građana je med, njih više od polovice. Nakon toga idu mesu, eko hrana i maslinovo ulje, što također uvelike odgovara izvještaju inspekcije. To govori da građane možeš pokušati zavarati, no prevariti ne. Dok god sam u Europskom parlamentu, borit ću se protiv tih lovaca u mutnom”, kazala je hrvatska europarlamentarka.

