Hajdaš Dončić: "Od HSLS-a više nema ni H ni S ni L ni S"
"Mislim da ni HSLS ni Domovinski pokret neće napuštati koaliciju jer su nakon izlaska iz nje politički mrtvaci na izbornom tržištu Hrvatske. Gotovo da nemaju potporu i teško da bi mogli postići ozbiljan politički rezultat pa će do konca ovog izbornog ciklusa ostati partneri Andreju Plenkoviću. Od HSLS-a više nema ni H ni S ni L ni S", poručio je Siniša Hajdaš Dončić.
"Ozbiljna politička stranka se odlaskom Budiše svela na čistu političku trgovinu i to da Grad Bjelovar dobije određene koncesije što zadovoljava gospodina Hrebaka. A ekipa iz Domovinskog pokreta je radikalno desna frakcija HDZ-a”, kaže za Jutarnji predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
„Veličanje NDH i ustaštva, što je katastrofa, je postalo normalno zahvaljujući radikalnom desničaru Plenkoviću koji vodi Vladu koja je radikalno desna. Ako vodiš takvu Vladu, onda si radikalni desničar. Ako hodaš kao patka i glasaš se kao patka, ti si patka”, zaključuje Hajdaš Dončić. Tvrdi da je suradnja SDP-a i Možemo! u Zagrebu i na nacionalnoj razini vrlo dobra i ostvaruju se svi preduvjeti za potpisivanje strateške koalicije stranaka ljevice i lijevog centra.
"Zanimaju me teme poput zdravstva, poljoprivrede, javnih poduzeća, inflacije, porezne politike...”
Ističe da želi u javnosti nametnuti teme poput toga da Hrvatska nije iskoristila pozitivnu klimu i promijenila svoj ekonomski model nego je ostala ovisna o EU fondovima. Tema je, dodaje, i skraćivanje radnog vremena što bi vrijedilo u prvom redu za ljude pri kraju radne karijere.
„Zanimaju me teme poput zdravstva, poljoprivrede, javnih poduzeća, inflacije, porezne politike...”, govori Hajdaš Dončić koji smatra da neće doći do formiranja liberalnog centrističkog bloka koji će zajedno ići na izbore.
„Selak Raspudić nije liberal. Ona je, realno govoreći, OPG. HNS i HSLS sa svojim držanjem ljestvi HDZ-u gube bilo kakvu ozbiljnost. S Matijom Posavcem već sada surađujemo jer su njegova dva zamjenika članovi SDP-a. Ako surađujemo na regionalnoj, možemo i na nacionalnoj razini. To vrijedi i za IDS. Do parlamentarnih izbora će se još svašta u Hrvatskoj događati. Ovo je vrijeme buke i medijskih spinova kao lista Zorana Milanovića. Svašta se priča. Samo ću reći i želio bih da dobronamjerni ljudi razmisle o tome – Zoranu Milanoviću mandat istječe 2030. godine, dvije godine nakon redovnih parlamentarnih izbora. Mislim da sam time sve rekao”, naglašava Hajdaš Dončić, piše Jutarnji.
"Ekonomski sam i politički fokusiran i čiste sam glave"
„Desnica je u javnom prostoru otvorila natječaj za lidera ljevice. Logično je da predsjednik najveće stranke koja dobije izbore bude i premijer. Na prošlim izborima su bile drugačije okolnosti. Ekonomski sam i politički fokusiran i čiste sam glave, a to je najvažnije. Ja sam timski igrač jer mi to ostavlja prostor za osobni rast. Formirao sam jake savjete u kojima su ljudi koji će mi, kao i neki zastupnici u Saboru, biti kandidati za ministre. Cilj premijera je da upravlja tim brodom, a ne da je na ego tripu i da se smatra velikim vođom. Mislim da je Hrvatima dosta velikih vođa i da je vrijeme za jednog racionalnog, normalnog kandidata za premijera koji zna upravljati sustavom. Urušen nam je zdravstveni sustav, a socijalni gotovo ne postoji. Moramo graditi sustav i društvo. Tu sam bolji od Plenkovića”, tvrdi Hajdaš Dončić koji se do izbora, kaže, neće baviti popravljanjem svog imidža u javnosti nego će kao i do sada okupljati ljude i plasirati SDP-ove politike.
„Da nemam nešto u sebi, ne bi se u naš savjet priključili general Hranj, Zlata Đurđević, Ivan Grdešić, Maja Krčum, Gordan Gledec... U savjetu su većinom nestranački ljudi. Oni dolaze zbog osobe koja je dovoljno osjetljiva i pametna da ih privuče. Sa svima sam ja obavio razgovore. Onda valjda nešto vrijedim. U zadnja dva ili tri izborna ciklusa sam dobio najviše preferencijalnih glasova u 3. izbornoj jedinici. Ponovno ću izaći u 3. izbornoj jedinici i dobiti mnogo glasova. Živim u Zaboku. Da se kandidiram u Zagrebu, to bi bila prevara birača”, ističe Hajdaš Dončić. Najavljuje ozbiljan paket reformi na kojem radi Vedran Đulabić, koji vodi savjet za javnu upravu.
„Plenković je prekršio Ustav prilikom dočeka rukometaša u Zagrebu"
„Obećavam da ćemo, kada pobijedimo, promijeniti izborni sustav jer postojeći pogoduje HDZ-u. I to ćemo predstaviti prije izbora”, kaže Hajdaš Dončić. Tvrdi da su navedeni ljudi spremni preuzeti upravljačke funkcije kao i Sara Medved, Sanja Bježančević, Matej Mostarac, Saša Đujić...
Otkriva da će Matej Mišić, Mario Jelavić i Sandro Glumac biti kandidati za predsjednike SDP-ovih gradskih organizacije u Zagrebu, Osijeku i Splitu, a hoće li biti izabrani, ovisit će o članovima stranke.
„Plenković je prekršio Ustav prilikom dočeka rukometaša u Zagrebu. Napravio je doček jednom pjevaču, a ne rukometašima. HDZ može na sjednicu Sabora pustiti kandidatkinju za vrhovnu sutkinju, pa ćemo glasati kao i za ustavne suce. O imenima nećemo pregovarati s HDZ-om, ali smo spremni sudjelovati u glasanju”, govori Hajdaš Dončić.
