Hajdaš Dončić: "Od HSLS-a više nema ni H ni S ni L ni S"

„Desnica je u javnom prostoru otvorila natječaj za lidera ljevice. Logično je da predsjednik najveće stranke koja dobije izbore bude i premijer. Na prošlim izborima su bile drugačije okolnosti. Ekonomski sam i politički fokusiran i čiste sam glave, a to je najvažnije. Ja sam timski igrač jer mi to ostavlja prostor za osobni rast. Formirao sam jake savjete u kojima su ljudi koji će mi, kao i neki zastupnici u Saboru, biti kandidati za ministre. Cilj premijera je da upravlja tim brodom, a ne da je na ego tripu i da se smatra velikim vođom. Mislim da je Hrvatima dosta velikih vođa i da je vrijeme za jednog racionalnog, normalnog kandidata za premijera koji zna upravljati sustavom. Urušen nam je zdravstveni sustav, a socijalni gotovo ne postoji. Moramo graditi sustav i društvo. Tu sam bolji od Plenkovića”, tvrdi Hajdaš Dončić koji se do izbora, kaže, neće baviti popravljanjem svog imidža u javnosti nego će kao i do sada okupljati ljude i plasirati SDP-ove politike.