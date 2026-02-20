Kosor: Mali liberal rekao da ne može s glupanom za isti stol, iako su godinama bili jarani

Tenzije ne jenjavaju nakon što je predsjednik HSLS-a Dario Hrebak u nedjelju zaprijetio napuštanjem vladajuće koalicije zbog snimke Josipa Dabre, a sada se oglasila i Jadranka Kosor.
Podsjećamo, Dario Hrebak je prijetnju napuštanjem koalicije uputio zbog snimke na kojoj Josip Dabro, glavni tajnik Domovinskog pokreta, pjeva o Anti Paveliću kao "vođi svih Hrvata". U razgovoru za N1 potvrdio je da se okupilo Predsjedništvo HSLS-a na kojemu su donijeli tri zaključka, te je istakao kako daju: "Premijeru 30 dana da nas resetira, presloži ili neka nas preslože građani!"
"Mali liberal je rekao da ne može s glupanom za isti stol iako su godinama bili jarani ali nije rekao da ne mogu u istu sobu. Zato će danas, svatko za svojim stolom, glasati za istog ministra kojeg hoće šef. Tako je to u braku, što bi rekla isto bivša", reagirala je Jadranka Kosor.
Kosor je već ranije reagirala, napisavši:
"Taj licemjerni, a lažni ultimatum AP-u da se vladajući “resetiraju”za 30 dana jednako je bezočan kao i izjave mitraljezaca i obožavatelja AP-a (onog iz Madrida). Nisu mu smetale šefove "dvostruke konotacije" ZDS-a koje su udahnule život slavljenju Jure, Bobana, Ante".
