"riječi imaju posljedice"

Hrebak o valu nasilja: "Vrijeme je da se političari s obje strane spektra pogledaju u ogledalo"

N1 Info
13. stu. 2025. 07:53
Dario Hrebak
Nakon jučerašnje masovne tučnjave između mladih na Trgu bana Jelačića kao i napada na novinarsku ekipu N1 televizije, priopćenjem se oglasio HSLS.

Masovna tučnjava između mladih na Trgu bana Jelačića kao i napad na novinarsku ekipu N1 televizije je još jedna potvrda da val nasilja koji se širi Hrvatskom nije slučajan. Kako smo i upozorili u priopćenju od 3. studenoga – „NE crnokošuljašima, mržnji i nasilju“ – danas gledamo kako zapaljive poruke postaju stvarni udarci, piše HSLS u priopćenju koje potpisuje predsjednik stranke Dario Hrebak.

HSLS, navode, najoštrije osuđuje svaki oblik nasilja i poziva policiju i pravosuđe da brzo i odlučno sankcioniraju počinitelje.

"Ali, vrijeme je i da se političari s obje strane spektra pogledaju u ogledalo. Poruke s desnice koje pokušavaju poklič „Za dom spremni“ prikazati kao domoljublje, a ne kao ostatak fašizma, jednako su opasne kao i poruke s ljevice koje u svemu što se dogodi vide fašizam.


Vrijeme je da se shvati – riječi imaju posljedice.

Odgovor države treba biti brz, efikasan i snažan jer sloboda i demokracija nisu proizvodi iz samoposluge, nego su naši ljudi ginuli da bi mi danas imali slobodu govora i demokratski sustav koji svakom građaninu jamči tu slobodu.

Zato jasno poručujemo:

Svatko tko misli da će nasiljem nametati vlastita uvjerenja, prijetiti i napadati druge mora se susresti s pravnim i represivnim aparatom države kao jamcem temeljne sigurnosti u Republici Hrvatskoj i garantom ustavnog poretka", navodi se u priopćenju.

HSLS dario hrebak napad na ekipu N1 nasilje

