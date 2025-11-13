Hrebak o valu nasilja: "Vrijeme je da se političari s obje strane spektra pogledaju u ogledalo"

Nakon jučerašnje masovne tučnjave između mladih na Trgu bana Jelačića kao i napada na novinarsku ekipu N1 televizije, priopćenjem se oglasio HSLS.
Oglas
Masovna tučnjava između mladih na Trgu bana Jelačića kao i napad na novinarsku ekipu N1 televizije je još jedna potvrda da val nasilja koji se širi Hrvatskom nije slučajan. Kako smo i upozorili u priopćenju od 3. studenoga – „NE crnokošuljašima, mržnji i nasilju“ – danas gledamo kako zapaljive poruke postaju stvarni udarci, piše HSLS u priopćenju koje potpisuje predsjednik stranke Dario Hrebak.
HSLS, navode, najoštrije osuđuje svaki oblik nasilja i poziva policiju i pravosuđe da brzo i odlučno sankcioniraju počinitelje.
"Ali, vrijeme je i da se političari s obje strane spektra pogledaju u ogledalo. Poruke s desnice koje pokušavaju poklič „Za dom spremni“ prikazati kao domoljublje, a ne kao ostatak fašizma, jednako su opasne kao i poruke s ljevice koje u svemu što se dogodi vide fašizam.
Vrijeme je da se shvati – riječi imaju posljedice.
Odgovor države treba biti brz, efikasan i snažan jer sloboda i demokracija nisu proizvodi iz samoposluge, nego su naši ljudi ginuli da bi mi danas imali slobodu govora i demokratski sustav koji svakom građaninu jamči tu slobodu.
Zato jasno poručujemo:
Svatko tko misli da će nasiljem nametati vlastita uvjerenja, prijetiti i napadati druge mora se susresti s pravnim i represivnim aparatom države kao jamcem temeljne sigurnosti u Republici Hrvatskoj i garantom ustavnog poretka", navodi se u priopćenju.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas