Hrvate zaprepastila cijena buketa za Valentinovo: "Jeste li vi normalni?"

Iako je većina komentara bila kritična, pojavili su se i oni koji su pokušali objasniti pozadinu visokih cijena. Jedna korisnica, čija majka navodno drži cvjećarnicu, istaknula je da su nabavne cijene cvijeća drastično porasle. Budući da Hrvatska uvozi većinu cvijeća, posebno iz Nizozemske, globalni troškovi logistike i energije izravno utječu na krajnju cijenu u lokalnim cvjećarnicama. "Kad uzmeš u obzir koliko cvijeće u nabavi košta, ova cijena buketa je sasvim realna, ako gledaš da se nešto i zaradi", napisala je, dodavši da je cvjećarstvo rizičan posao jer neprodano cvijeće brzo propada i stvara gubitak.