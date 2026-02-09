svečana akademija
HANFA obilježila 20. godina rada. Plenković istaknuo doprinos agencije u stabilnosti financijskog sustava
Hanfa osigurava stabilnost hrvatskog financijskog sustava te zaštitu korisnika financijskih proizvoda i usluga, istaknuto je u ponedjeljak na svečanoj akademiji u povodu 20. obljetnice osnutka Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa).
Predsjednik Upravnog vijeća Hanfe Ante Žigman je istaknuo da je u 20 godina Hanfa nastojala postati moderna, stabilna i neovisna institucija, koja osigurava financijsku stabilnost te hrvatskim građanima pruža zaštitu na nebankarskom financijskom tržištu. "Cilj nam je ostati moderan i pouzdan supervizor u službi financijske stabilnosti", poručio je.
Agencija u nadzornom portfelju ima segmente ključne za građane - na prvom mjestu mirovinske fondove koji imaju više od dva milijuna članova i oko 28 milijardi eura pod upravljanjem.
Tu su investicijski fondovi s portfeljem od oko četiri milijarde eura, zatim osiguravajuća društva, dok prema Žigmanovim riječima u posljednje vrijeme izazov u regulaciji i nadzoru predstavlja i kriptoimovina, kao i "fintech" platforme s različitim oblicima ponuda financijskih proizvoda za građane.
Također, Hanfa je zadužena i za nadzor tržišta kapitala, koje je lani imalo promet od oko 900 milijuna eura, uz i tri inicijalne javne ponude dionica (IPO).
Prisjećajući se Hanfinih početaka, Žigman je rekao da je početkom novog tisućljeća postalo jasno da rastući i sve složeniji financijski sustav zahtijeva snažan i neovisan nadzor. Tako je došlo i do objedinjavanja nadzornih institucija i funkcija, pri čemu je 2005. donesen Zakon o Hanfi. "Tada su postavljeni temelji stvaranja jedinstvenog regulatora, s jasnim ovlastima i odgovornosti prema Hrvatskom saboru", kazao je Žigman.
Zahvala Samodolu i Mateku
Prisjetio se i snažnog razvoja tržišta kapitala koje je uslijedilo, obilježeno IPO-ima Plive, Ine i Hrvatskog telekoma, te ključne uloge Hanfe u edukaciji i regulaciji, odnosno osiguranju transparentnosti tržišta i zaštiti ulagača.
Prvom predsjedniku Hanfe Anti Samodolu zahvalio je na postavljanju dobrih temelja za Hanfin rast i razvoj, a Petru-Pierreu Mateku, koji je na čelu Hanfe bio od 2012. do 2018. godine, na predanom radu u izazovnim vremenima.
Pritom je apostrofirao ulogu agencije tijekom globalne financijske krize, koja joj je bila "prvi veliki test". "U okolnostima snažnih tržišnih poremećaja, pojačan je nadzor i praćenje rizika te su poduzete mjere s ciljem očuvanja stabilnosti financijskog sustava i povjerenja tržišnih sudionika", istaknuo je Žigman.
U novije vrijeme, kazao je, ozbiljne izazove za financijski sustav predstavljali su i pandemija koronavirusa te razorni potresi, ocijenivši da je Hanfa u tim uvjetima djelovala "brzo i odgovorno".
Žigman je apostrofirao i jačanje međunarodne suradnje te u tom kontekstu članstva u upravljačkim odborima europskih regulatora ESMA-e i EIOPA-e.
Plenković istaknuo snažan doprinos Hanfe u procesu pristupanja Hrvatske OECD-u
Svečanost u povodu Hanfine obljetnice održana je u Hrvatskom državnom arhivu uz nazočnost brojnih predstavnika državnih institucija i gospodarstva, pa tako i predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, potpredsjednika Vlade i ministra financija Tomislava Ćorića te ministra gospodarstva Ante Šušnjara.
Čestitavši na obljetnici, Plenković je istaknuo doprinos Hanfe jačanju stabilnosti, pouzdanosti i predvidljivosti hrvatskog financijskog sustava, naglasio veliku stručnost ljudi koji rade u toj agenciji, kao i njenu važnost, koja se ogleda i u činjenici da nadzire gotovo 400 subjekata.
Apostrofirao je kvalitetnu suradnju Hanfe i Vlade, a između ostalog i snažan doprinos Hanfe u procesu pristupanja Hrvatske OECD-u, čiji su stručnjaci sudjelovali u radu više OECD-ovih odbora.
Poručio je da je uloga nadzornih institucija izrazito važna - za vladavinu prava, normalno funkcioniranje poslovnih subjekata, poslovnu klimu, a i kao "indikator" svima onima koji Hrvatsku vide kao destinaciju za ulaganja.
"Upravo zbog toga moramo jačati sve nadzorne institucije i očekivati od njih da rade nepristrano i neovisno, sukladno zakonu, brzo i učinkovito", poručio je Plenković, napomenuvši da Hanfa ima mehanizme i da odgovarajuće kazni one koji ne rade u skladu s propisima.
Kao izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, okupljenima se prigodno obratio i saborski zastupnik HDZ-a Nikola Mažar, rekavši da je Hanfa institucija koja je postala sinonim za stabilnost, transparentnost i povjerenje na hrvatskom financijskom tržištu.
Kao institucija koja izravno odgovara Hrvatskom saboru, kazao je Mažar, Hanfa je od svog osnutka bila strateški partner Sabora u kreiranju modernog i sigurnog zakonodavnog okvira.
