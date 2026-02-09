HANFA obilježila 20. godina rada. Plenković istaknuo doprinos agencije u stabilnosti financijskog sustava

Prisjećajući se Hanfinih početaka, Žigman je rekao da je početkom novog tisućljeća postalo jasno da rastući i sve složeniji financijski sustav zahtijeva snažan i neovisan nadzor. Tako je došlo i do objedinjavanja nadzornih institucija i funkcija, pri čemu je 2005. donesen Zakon o Hanfi. "Tada su postavljeni temelji stvaranja jedinstvenog regulatora, s jasnim ovlastima i odgovornosti prema Hrvatskom saboru", kazao je Žigman.