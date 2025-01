Hrvatski grad ostao bez dežurne ambulante: Hitni prijem zagušen pacijentima

Podijeli :

Zadar je ostao bez dežurne ambulante. Ne zna se do kada. Zbog toga na bolničkom hitnom prijemu gužva kao usred ljeta.

Previjanje, recept ili injekciju protiv bolova za neradnih se dana može zatražiti u dežurnim ambulantama domova zdravlja. Tako je bilo i u Zadru do prije nekoliko dana kada je dežurna ambulanta zatvorena, pa je na bolničkom objedinjenom hitnom prijemu gužva kao usred ljeta. Na Novu godinu obavili su čak 230 pregleda.

Županijska dežurna ambulanta obiteljske medicine Doma zdravlja od Nove je godine zatvorila vrata. Inspekcija je odlučila da je zgrada u kojoj je bila smještena neprikladna za rad, a zamjenskog prostora još uvijek nema, doznaje RTL.

“Trebalo bi biti nešto dežurno od toga. Ljudima svakako treba. Ja sam sa suprugom na Hitnom čekala šest sati, pa je hospitaliziran”, kaže Viranka Anđelka Levak, a Zadranka Marija Jurčević – Dujmović dodaje: “Ja sam inače u Zagrebu dio vremena, a dio ovdje. U Zagrebu to koliko-toliko funkcionira. Zaista je bitno, pa se nadam da će i naš grad nama omogućiti da to imamo preko vikenda mogućnost otići kod doktora kada nam zatreba”.

Zgrada predviđena za rušenje

Ambulanta županijskog Doma zdravlja zadnje je dvije godine besplatno koristila prostor Opće bolnice Zadar. U ovu ambulantu su tijekom neradnih dana, ali isto tako tijekom vikenda, dolazili svi oni pacijenti koji nisu za hitni bolnički prijem, ali su trebali primjerice previjanje ili recept ako su kronični pacijenti. Ovdje su dolazili i oni koje bi tijekom vikenda “ukliještila“ leđa.

Sada je zgrada, izgrađena prije stotinjak godina, predviđena za rušenje.

“Na temelju stare zgrade će biti napravljena nova u kojoj će biti smješteni Odjel za patologiju i citologiju, Odjel za transfuziologiju, bolnička ljekarna i na vrhu zgrade se predviđa suvremeni edukacijski centar”, kaže pomoćnik ravnatelja za kvalitetu OB Zadar Nediljko Jović.

Kako bolnica nema drugog raspoloživog prostora, Dom zdravlja će se morati snaći s nekim od svojih prostora u gradu.

“Bili smo prinuđeni donijeti odluku da je gasimo u ovom trenutku. Nadali smo se da ćemo naći neki alternativni smještaj u samoj bolnici jer je to najfunkcionalnije da bude u krugu bolnice, međutim kako bolnica nema, mi ćemo je izmjestiti izvan bolnice. Imamo mi pozicije gdje ćemo to napraviti, ja se iskreno nadam unutar dva do tri tjedna da će to ponovo profunkcionirati”, objašnjava Marko Kolega, pročelnik za zdravstvo u Zadarskoj županiji, i napominje kako bi konačno rješenje za koju godinu trebale bi dobiti i dežurne ambulante Doma zdravlja koji će također porušiti prizemnicu preko puta bolnice i graditi novu zgradu s podzemnim parkiralištem.

Hitni prijem pun pacijenata

“Zgrada će biti na tri kata. Osim 16 stomatoloških ordinacija, 9 ordinacija obiteljske medicine, bit će mjesto za oralnog kirurga, za medicinu rada, sve ono čime se Dom zdravlja bavi. Osim svih stomatoloških ordinacija, ordinacija obiteljske medicine, bit će predviđene i ordinacije za dežurstvo pedijatrije, ginekologije i obiteljske medicine i slično”, zaključuje Kolega.

Do ponovnog otvaranja privremene dežurne ambulante, bolnički Hitni prijem zagušen je nehitnim pacijentima, pa pomoćnik ravnatelja, i sam dugogodišnji voditelj Objedinjenog hitnog prijema kaže kako je hitni prijem zagušen kao preko ljeta: “Nažalost, taj pritisak se osjeti i na umoru djelatnika, mogućnost pojačane greške u procjeni hitnoće liječenja, određivanja dijagnostike”.

Zato iz bolnice apeliraju na pacijente, ako zaista nije hitno, strpite se do idućeg radnog dana.

