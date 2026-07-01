Hrvatski građani smatraju da ih EU štiti u nesigurnom svijetu, ali očekuju i da se EP pozabavi jednom temom

Čak 81 posto Hrvata također smatra da je njihova zemlja imala koristi od pridruživanja bloku zbog poslovnih mogućnosti i očuvanja mira i sigurnosti. To je pitanje općenito na razini EU-a dobilo najpozitivniji odgovor od 1983. otkad ga se postavlja. Hrvatsku je pod svoje okrilje kao 28. članicu Europska unija primila 2013. godine te je i dalje najnovija članica, ali ju je nakon toga napustilo Ujedinjeno Kraljevstvo pa ih sada broji 27.