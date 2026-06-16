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trgovinski dogovor

Europski parlament potvrdio trgovinski sporazum između SAD-a i EU-a

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Hina
|
16. lip. 2026. 13:48
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FILE PHOTO: Members of the European Parliament attend a session to vote on legislation to cut import duties for U.S. products, in Brussels, Belgium March 26, 2026.
REUTERS/Yves Herman/File Photo

Europski parlament u utorak je odobrio dva zakonodavna prijedloga kojim je potvrđen trgovinski sporazum između Europske unije i SAD-a nakon što su u njega dodane sigurnosne klauzule.

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Američki predsjednik Donald Trump i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, u jeku republikančeve trgovinske ofenzive prema cijelom svijetu, u kolovozu 2025. na golf igralištu Tunberry dogovorili su carinski sporazum za ublažavanje trgovinskih tenzija.   

Dvije strane tada su se složile o gornjoj granici carina od 15 posto za većinu uvoza iz EU-a, uključujući automobile i autodijelove, a EU se zauzvrat obvezao ukinuti carine na američku industrijsku robu i olakšati pristup tržištu za američke poljoprivredne proizvode poput svinjetine i mliječnih proizvoda. 

Europski parlament u međuvremenu je zahtijevao da se u konačni sporazum uvedu mehanizmi koji će zaštititi Uniju u slučaju daljnjih prijetnji ili eskalacija s druge strane Atlantika, poput one koje joj dopušta poništenje svojih obaveza ako Trump zaprijeti novim carinama. 

Prijedlogom glavne uredbe, usvojene s 440 glasova 'za', 151 ' protiv' i 50 'suzdržanih', ukidaju se carine  na sve industrijske proizvode SAD-a i osigurava povlašteni pristup tržištu za širok raspon prehrambenih i poljoprivrednih američkih proizvoda, priopćio je EP. 

U sklopu dogovora je klauzula koja EU-u omogućuje suspenziju povlastica ako SAD do 31. prosinca 2026. nastavi primjenjivati carinsku stopu višu od 15 posto na proizvode dobivene od čelika i aluminija. Washington je u kolovozu prošle godine dodao 407 kategorija na popis proizvoda od čelika i aluminija, na koje se primjenjuju više carine. 

Parlament i Vijeće postigli su dogovor i o zaštitnom mehanizmu ako nove američke carinske povlastice dovedu do povećanja uvoza do razine koje ozbiljno šteti gospodarstvu EU-a. 

Komisija će na temelju te odluke moći pokrenuti istragu, a svaka tri mjeseca će morati obavještavati Parlament i Vijeće Europske unije o trendovima na tržištu. 

Bernd Lange, njemački socijalist, predsjednik odbora EP-a za trgovinu i pregovarač o sporazumu, rekao je da su se njime postigle „znatno robusnije zaštitne mjere nego što je to bilo prvotno predviđeno”. 

„Pretvaranjem obveza EU-a iz zajedničke izjave u zakonodavni okvir, ova uredba postaje dio obrambenog alata EU-a: ona ne samo da jača i stabilizira trgovinske odnose između EU-a i SAD-a, već EU-u daje i mogućnost odgovora ako Sjedinjene Države ne ispune svoj dio dogovora”, naglasio je. 

Ranije u svibnju Trump je postavio rok do 4. srpnja za provedbu trgovinskog sporazuma EU-a i SAD-a, upozorivši da će carine porasti na „znatno više razine” ako rok ne bude ispoštovan. 

Hrvatska zastupnica Željana Zovko, sudionica pregovora u ime europskih pučana, u izjavi za Hinu ocijenila je da je Europa dobila „izuzetno dobre uvjete” te je sada „zaštićena” i u „puno mirnijim vodama”.  

Ona smatra da je "vrhunac" sporazuma takozvana klauzula 'sunset' koja omogućuje EU-u da mijenja carinsku politiku u slučaju preplavljivanja europskog tržišta, a Komisiju obvezuje da izvještava o gospodarskim kretanjima.

Teme
carinski sporazum donald trump europska unija trgovinske carine zaštitni mehanizmi

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