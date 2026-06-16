U sklopu dogovora je klauzula koja EU-u omogućuje suspenziju povlastica ako SAD do 31. prosinca 2026. nastavi primjenjivati carinsku stopu višu od 15 posto na proizvode dobivene od čelika i aluminija. Washington je u kolovozu prošle godine dodao 407 kategorija na popis proizvoda od čelika i aluminija, na koje se primjenjuju više carine.