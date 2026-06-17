skuplje nego u švicarskoj
Kampiranje u Hrvatskoj među najskupljima u Europi: Noćenje u sezoni prosječno 73 eura
Kampiranje u Hrvatskoj više nije među najjeftinijim oblicima odmora. Prema najnovijoj analizi portala PiNCAMP, kamping platforme njemačkog autokluba ADAC, cijene kampiranja u Europi ponovno su porasle, a posebno visoke cijene bilježe se u popularnim mediteranskim destinacijama.
Hrvatska među najskupljim kamping destinacijama Europe
Prema analizi PiNCAMP-a za 2026. godinu, obitelj koja u glavnoj sezoni boravi u kampu u prosjeku plaća oko 49 eura po noći. U izračun je uključena cijena za dvije odrasle osobe i dijete do 10 godina, kao i parcela za kamper ili kamp-prikolicu. Šatori nisu bili uključeni u analizu.
Posebno se ističe Hrvatska, gdje prosječna cijena noćenja u kampu tijekom ljetne sezone iznosi čak 73 eura. Time je Hrvatska prema podacima PiNCAMP-a postala najskuplja među analiziranim državama, skuplja čak i od Švicarske, gdje noćenje prosječno stoji oko 61 euro, prenosi Marin Marić za Fenix magazin.
Skuplje kampiranje bilježi i Italija, gdje prosječna cijena iznosi oko 63 eura po noći.
Cijene kampiranja u Hrvatskoj porasle 12 posto
Analiza pokazuje da su cijene kampova u Hrvatskoj u odnosu na prošlu godinu porasle za oko 12 posto. Veći rast zabilježen je samo u Španjolskoj, gdje su cijene povećane za 15 posto.
Direktor PiNCAMP-a Uwe Frers objasnio je da su razlike među državama posljedica velike potražnje u tradicionalno popularnim turističkim regijama.
„Posebno u jako traženim mediteranskim zemljama visoka međunarodna potražnja susreće se s ograničenim kapacitetima, što dovodi do viših cijena“, rekao je Frers.
Njemačka i sjever Europe još uvijek povoljniji
Za razliku od Hrvatske i drugih sredozemnih zemalja, kampiranje je povoljnije u sjevernoj Europi i Njemačkoj.
Prema analizi PiNCAMP-a:
Norveška – prosječno 38 eura po noći
Švedska – 40 eura
Njemačka – 41 euro
Nizozemska – 43 eura
Francuska – 46 eura
Danska – 51 euro
Velika Britanija – 53 eura
Austrija – 56 eura
Ipak, i u Njemačkoj su cijene kampiranja porasle oko sedam posto.
Luksuzni kampovi u Hrvatskoj među najskupljima
Još veće razlike vide se kod kampova s pet zvjezdica, takozvanih ADAC Superplatz kampova, koji nude dodatni komfor poput bazena, restorana, animacije i luksuznih sanitarnih sadržaja.
U toj kategoriji Hrvatska je ponovno pri vrhu:
Španjolska – prosječno 98 eura po noći
Hrvatska – 95 eura
Austrija – 92 eura
Italija – 91 euro
Za usporedbu, luksuzni kampovi u Njemačkoj prosječno koštaju oko 57 eura po noći.
Kampovi uz more najskuplji
Analiza PiNCAMP-a pokazuje da lokacija ima veliki utjecaj na cijenu. Kampovi uz obalu u Europi su prosječno 36 posto skuplji od onih u unutrašnjosti.
U Hrvatskoj kampovi uz more u prosjeku su oko 30 posto skuplji od kontinentalnih lokacija. Još veće razlike bilježe se u Francuskoj, gdje je obalni smještaj skuplji gotovo 49 posto.
Kako uštedjeti na kampiranju u Hrvatskoj?
Stručnjaci ističu nekoliko načina za smanjenje troškova:
Putovati izvan glavne sezone – u predsezoni i posezoni cijene su znatno niže. U Hrvatskoj se izvan sezone može uštedjeti više od 50 posto.
Birati kampove dalje od mora – nekoliko kilometara udaljenosti od obale često znači znatno nižu cijenu.
Ne plaćati nepotreban luksuz – kampovi s manje sadržaja često nude povoljniji smještaj.
Usporediti ukupnu cijenu – treba računati dodatke poput struje, kućnih ljubimaca, boravišne pristojbe i rezervacije.
Iako kampiranje i dalje mnogima predstavlja povoljniju alternativu hotelima i apartmanima, analiza PiNCAMP-a pokazuje da Hrvatska više nije sinonim za jeftin odmor. Popularnost Jadrana i velika potražnja dovele su do toga da kampiranje u Hrvatskoj danas košta više nego u mnogim europskim zemljama.
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