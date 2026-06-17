Kampiranje u Hrvatskoj među najskupljima u Europi: Noćenje u sezoni prosječno 73 eura

Prema analizi PiNCAMP-a za 2026. godinu, obitelj koja u glavnoj sezoni boravi u kampu u prosjeku plaća oko 49 eura po noći. U izračun je uključena cijena za dvije odrasle osobe i dijete do 10 godina, kao i parcela za kamper ili kamp-prikolicu. Šatori nisu bili uključeni u analizu.