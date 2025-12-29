Hrvatski radio priprema maraton za Guinnessov rekord

Hrvatski radio na Drugom programu (HRT – HR2) u 6 sati ujutro na Staru godinu 31. prosinca pokreće maraton "100 glasova u 100 sati za 100 godina" - projekt kojim se namjerava ući u Guinnessovu knjigu rekorda u sklopu obilježavanja stote obljetnice Hrvatske radiotelevizije (HRT).
Prema najavama, najveći izazov radijskog maratona počet će 31. prosinca u podne kada će se više od sto radijskih voditelja izmjenjivati bez prekida u eteru Drugog programa Hrvatskog radija svakih petnaest minuta s ciljem ulaska u Guinnessovu knjigu rekorda za najveći broj voditelja u jednom radijskom programu.
U maratonskom programu, ističu s javne radiotelevizije, sudjeluju svi radijski voditelji s 12 radijskih postaja Hrvatskog radija te Međunarodnog radija Glas Hrvatske. Program će se emitirati iz novootvorenog i najmodernijeg radijskog studija i režije u Hrvatskoj - Drugog programa. Osim na radijskim frekvencijama Drugog programa (HRT - HR 2), maraton će se moći pratiti i putem videoprijenosa na platformi HRTi te na službenom YouTube kanalu HRT-a. Slušatelje očekuje pojačana komunikacija na svim društvenim mrežama Drugog programa (HR 2), Facebooku, Instagramu i TikToku.
Kako ističu na HRT-u, Guinnessov rekord trebao bi biti postavljen u popodnevnim satima na Novu godinu, nakon čega se maratonski program nastavlja do 4. siječnja ujutro.
"Ovlaštena sutkinja Svjetskog Guinnessovog rekorda (GUINNESS WORLD RECORDS™ title) bit će uživo u Zagrebu te će na HRT-u službeno označiti početak maratona. Ukoliko se rekord postavi, a vjerujemo da hoće, HRT-u, odnosno Hrvatskom radiju bit će uručen službeni certifikat na prigodnoj svečanosti na Novu godinu 1.1.2026. u 16 sati", kazali su su HRT-a.
Inicijatorica projekta je Glavna urednica Hrvatskog radija Eliana Čandrlić Glibota uz suradnju s urednicima Prvog i Drugog programa Hrvatskog radija Ivicom Ružičićem i Zlatkom Turkaljem.
"Maratonom s naših 100 glasova u 100 sati zapravo želimo proslaviti ulazak u godinu radija onako kako to najviše volimo, uživo i u stalnom kontaktu s našim slušateljima. To je i izraz ponosa i sjećanja na naših sto godina u hrvatskom eteru, ali i pogled prema budućnosti u multimedijskom svijetu", rekla je Eliana Čandrlić Glibota.
Poručila je da su vrhunski radijski profesionalci, koji su dio svakodnevice slušatelja, spremni i u Novogodišnjoj noći pokazati čime sve Hrvatski radio može iznenaditi
U sklopu obilježavanja 100. obljetnice HRT-a (100. obljetnice Hrvatskog radija, 70. obljetnice HTV-a i 10. obljetnice platforme HRTi) sa središnjom proslavom u svibnju, planirana su i četiri velika koncerta te brojni drugi sadržaji na kojima se još radi, ističu s HRT-a.
