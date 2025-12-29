Hrvatski radio priprema maraton za Guinnessov rekord

U maratonskom programu, ističu s javne radiotelevizije, sudjeluju svi radijski voditelji s 12 radijskih postaja Hrvatskog radija te Međunarodnog radija Glas Hrvatske. Program će se emitirati iz novootvorenog i najmodernijeg radijskog studija i režije u Hrvatskoj - Drugog programa. Osim na radijskim frekvencijama Drugog programa (HRT - HR 2), maraton će se moći pratiti i putem videoprijenosa na platformi HRTi te na službenom YouTube kanalu HRT-a. Slušatelje očekuje pojačana komunikacija na svim društvenim mrežama Drugog programa (HR 2), Facebooku, Instagramu i TikToku.