Oporba oštro o novom NO-u državne televizije: "Nitko me neće uvjeriti da uništavanje HRT-a nije plan"

Odlučujemo hoćemo li još jednom legitimirati sustav u kojem je HRT javni servis samo na papiru, a u praksi sve više izgleda kao megafon Vlade, izjavila je, podsjetivši kako HRT, unatoč tisućama zaposlenih i stotinama milijuna eura koje ima, u mandatu HDZ-a nije otkrio ni jednu aferu te stranke.