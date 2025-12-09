Oporba oštro o novom NO-u državne televizije: "Nitko me neće uvjeriti da uništavanje HRT-a nije plan"

Saborska oporba i vladajući iznijeli su u utorak dijametralno suprotno mišljenje o troje kandidata ponovno predloženih za članove Nadzornog odbora HRT-a: Zorana Barca, Dajanu Barbić i Damira Rudeša, prvi kažu da ne zaslužuju ponovno imenovanje, drugi da su dobri kandidati.
Tih troje kandidata donose nešto što Nadzornom odboru treba, iskustvo u upravljanu, znanje iz financija i prava, dobro su radili u prošlom mandatu, imaju profesionalni integritet, navela je Anđelka Salopek (HDZ).
To mišljenje ne dijele oporbeni Možemo, SDP, Centar i Most.
"Nitko me neće uvjeriti da uništavanje HRT-a, nakon izbora ovakvog NO, nije zapravo plan“, izjavila je Urša Raukar Gamulin (Možemo).
Vladajuće proziva da biraju one koji su zatvorili oči na nezakonito poslovanje, na nepridržavanje ugovora s Vladom i na "sumanuto trošenje na samo jednu seriju, Dioklecijan“.
SDP-ov Denis Kralj kandidatima zamjera da nisu reagirali na nalaz revizije da HRT posluje nezakonito te poručuje kako ne zaslužuju da ih se ponovno imenuje.
Zamjera što članovi saborskog Odbora za medije nisu mogli saslušati kandidate, a što je, kaže, bila praksa u vrijeme SDP-a, te što Saboru nije predloženo više kandidata, nego samo troje. Procedura izbora je skraćena, to je silovanje demokracije, ocijenio je.
Njegove ocjene odbacuje predsjednik Odbora Josip Borić (HDZ) i kaže mu da ne razlikuje imenovanje i izbor. Potvrđuje da je SDP uveo praksu saslušanja svih kandidata, ali i dodaje kako je onda izabrao gospođu koja na saslušanju uopće nije bila.
Borić podsjeća da NO HRT-a ima pet članova, četiri imenuje i razrješava Sabor, a jedan je predstavnik radnika HRT-a.
Mandati članova traju četiri godine, a 15. prosinca istječu mandati Barcu, Barbić i Rudešu, pa je Odbor pokrenuo postupak izbora tri člana i raspisao natječaj na koji se prijavilo osam kandidata, uz troje spomenutih i Snježana Bačić, Petar Bujas, Paško Bilić, Nensi Blažević i Antonija Petričušić.
Svi su ispunjavali tražene uvjete, nakon rasprave na Odboru bilo je predloženo šestero kandidata, no Odbor se većinom glasova odlučio za Barca, Barbić i Rudeša, rekao je Borić.
Kritikama oporbenih kolega pridružuje se i Marijana Puljak (Centar) koja za HRT kaže da nije javni servis, već "politički štit vladajućih".
Odlučujemo hoćemo li još jednom legitimirati sustav u kojem je HRT javni servis samo na papiru, a u praksi sve više izgleda kao megafon Vlade, izjavila je, podsjetivši kako HRT, unatoč tisućama zaposlenih i stotinama milijuna eura koje ima, u mandatu HDZ-a nije otkrio ni jednu aferu te stranke.
Prihvatili smo mehaniku da biramo one koje postavlja vlast, s time da oni ne zastupaju interes zajednice, nego stranačke, a često i klanovske i ostale interese, dodao je Josip Jurčević (Klub Mosta i nezavisnog Jurčevića).
Sabor bi o imenovanju troje kandidata za članove NO HRT-a trebao glasovati u ponedjeljak, imenuje ih većinom glasova svih zastupnika
