Hrvatski savez udruga za mentalno zdravlje zbog slučaja časne sestre poslao apel javnosti

Hrvatski savez udruga za mentalno zdravlje (SUMEZ), nacionalna mreža organizacija koje pružaju podršku osobama s iskustvom psihičkih poteškoća i zagovaraju zaštitu njihovih prava, apelira na medije i javnost da s najvećom pažnjom i odgovornošću izvještavaju o slučaju 35-godišnje žene koja je, prema navodima policije, sama sebi nanijela ozljede te ih prijavila kao napad.
Prenosimo njihovo priopćenje u cijelosti:
"Riječ je o privatnoj tragediji osobe u ozbiljnoj psihičkoj krizi, a ne o događaju koji smije biti iskorišten za senzacionalizam, politička prepucavanja ili širenje straha i predrasuda prema bilo kojoj skupini - stranim radnicima, migrantima, vjerskim zajednicama ili časnim sestrama.
SUMEZ upozorava na štetu nastalu širenjem netočnih informacija i povezivanjem ovog slučaja s navodnim napadom migranta. Takve dezinformacije povećavaju stigmu, raspiruju netrpeljivost i dodatno opterećuju osobu koja treba stručnu pomoć i zaštitu privatnosti.
Važno je naglasiti kako samoozljeđivanje nije pokušaj dobivanja pažnje od drugih, kao ni aktivnost za dokazivanje statusa.Samoozljeđivanjem osobe nastoje postići rješavanje određenih životnih poteškoća ili teških emocionalnih stanja. Osobe koje se samoozljeđuju nastoje prikriti dokaze takvog ponašanja od drugih. Stoga je potrebno posvetiti posebnu pažnju osobi za koju se sumnja da se samoozljeđuje.
Pozivamo sve medije da se pridržavaju profesionalnih standarda izvještavanja o mentalnom zdravlju i kriznim situacijama te da izbjegavaju senzacionalizam i nagađanja.
Pozivamo i građane da ne dijele neprovjerene sadržaje, da poštuju dostojanstvo i privatnost osobe te da svojim riječima i ponašanjem pridonesu smanjenju stigme.
Mentalno zdravlje nije tema za političke obračune. To je pitanje ljudskog dostojanstva i sigurnosti."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
