Analiza N1 Srbije: Je li Istra postala jeftinija od Grčke?

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Dok je hrvatska obala prethodnih godina imala reputaciju jedne od skupljih destinacija na Mediteranu, čini se da bi ove sezone situacija mogla biti drukčija. Cijene smještaja uglavnom su ostale na prošlogodišnjoj razini, a na nekim su lokacijama čak i niže, što nije slučaj s pojedinim konkurentskim destinacijama.

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"Najčešće ljetujem u Grčkoj i to sam planirao i ove godine. Međutim, cijene su ondje porasle, dok je Hrvatska nakon dugo vremena postala povoljnija, čak i kad je riječ o Istri. Na kraju sam odabrao Pulu. Cijene su nešto niže, putovanje je jednostavnije, a jezične barijere nema“, kaže Milovan Igrić iz Beograda.

Koliko je na to utjecao apel hrvatskog ministra turizma i sporta Tončija Glavine da iznajmljivači smanje cijene, nije poznato.

Ministar je pozvao turistički sektor da "mudrom cjenovnom politikom“ ostane konkurentan u uvjetima globalne krize.

"Aktualna krizna situacija u svijetu mogla bi uzrokovati gubitke u turizmu i zato je važno da se ti eventualni gubici ne prebacuju na potrošače kroz nekonkurentne cijene“, poručio je Glavina.

Vlasnici apartmana tvrde da Glavina nije utjecao na formiranje cijena

Njegov prijedlog izazvao je brojne kritike, uz poruke da bi i samo Ministarstvo trebalo pridonijeti jačanju konkurentnosti hrvatskog turizma, a ne odgovornost prebacivati isključivo na iznajmljivače.

Sami vlasnici apartmana tvrde da ministrov apel nije utjecao na njihovo formiranje cijena, piše N1 Srbija.

"Cijene nismo mijenjali tri ili četiri godine. I s ovim cijenama može se dobro poslovati. Važno nam je što su kapaciteti unaprijed popunjeni pa se tijekom sezone možemo posvetiti i drugim poslovima“, kaže vlasnica nekoliko apartmana na Malom Lošinju.

Ilustracija: Emin Huric on Unsplash

Pula i Krk dostupniji od Rovinja

Rovinj, tradicionalno popularan među turistima iz Srbije, i dalje se smatra jednom od skupljih destinacija na istočnoj obali Jadrana. Tijekom srpnja sedmodnevni boravak četveročlane obitelji u apartmanu stoji između 600 i 1.200 eura, dok je hotelski smještaj s doručkom često dvostruko skuplji. Smještaj za parove u prosjeku je 10 do 15 posto jeftiniji.

U Puli se cijene apartmana za četiri osobe tijekom lipnja kreću između 70 i 100 eura po noćenju, dok u srpnju i kolovozu iznose između 110 i 150 eura. Dvotjedni boravak stoji od 1.200 do 1.800 eura, ovisno o lokaciji i kvaliteti smještaja. Najveće gužve očekuju se u kolovozu, kada tradicionalno dolazi velik broj talijanskih turista tijekom razdoblja Ferragosta.

Na Krku se cijene apartmana kreću između 75 i 150 eura po noćenju.

Split skuplji od Brača

Bol na Braču nudi širi raspon cijena. U lipnju se smještaj za tri ili četiri osobe može pronaći za 45 do 80 eura po noćenju, dok tijekom srpnja i kolovoza cijene rastu na 70 do 150 eura. Susjedni Hvar i dalje je skuplji pa noćenje za dvije osobe rijetko košta manje od 110 do 120 eura.

Makarska rivijera, nekad poznata kao jedna od povoljnijih destinacija, danas se cijenama uglavnom približila ostatku hrvatske obale, iako je još uvijek nešto jeftinija od Istre ili Splita. Apartmani u lipnju stoje između 60 i 90 eura, a tijekom srpnja i kolovoza prosječno između 100 i 130 eura.

Iznenađenje je Split, koji je postao jedna od skupljih destinacija na Jadranu, iako nije klasično ljetovalište. Razlog je njegova uloga regionalnog prometnog središta s lukom, zračnom lukom i željezničkim vezama, zbog čega svakodnevno privlači desetke tisuća posjetitelja.

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Sve je više turista koji Split koriste kao polazište za obilazak Dalmacije, dok dio odmora provode upravo u najvećem gradu na hrvatskoj obali. Zbog toga smještaj za četvero često doseže oko 200 eura po noćenju, dok parovi mogu pronaći smještaj za oko 150 eura.

Povoljniji su Primošten, gdje se apartmani mogu pronaći za 80 do 100 eura po noćenju, te obližnji Tribunj, gdje se cijene uglavnom kreću između 50 i 90 eura. Niže cijene mogu se pronaći i u Šibeniku i okolici, gdje apartmani stoje između 60 i 80 eura po noćenju.

Kako uštedjeti do 15 posto

Jedan od načina za uštedu jest izravan kontakt s vlasnicima apartmana, umjesto rezervacije preko međunarodnih platformi za iznajmljivanje.

Nakon što se na specijaliziranim portalima pronađe odgovarajući smještaj, često je moguće putem internetskih karata pronaći kontakt vlasnika. Budući da nema jezične prepreke, mnogi iznajmljivači pristaju na cijenu nižu za oko 15 posto u odnosu na onu objavljenu na platformama, što odgovara proviziji koju inače naplaćuju posrednici.

Podaci korišteni u analizi preuzeti su s platformi Booking, Airbnb i Apartmanija.

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Last minute i "popunjavanje rupa“

Osim klasičnih last minute ponuda, sve su popularnije i ponude za tzv. "popunjavanje rupa“ između rezervacija. Riječ je o terminima od nekoliko dana koje iznajmljivači žele popuniti između dviju rezervacija pa ih nude po znatno nižim cijenama.

"Prošle godine pronašli smo ponudu za šest dana po cijeni od 60 eura dnevno, dok su u okolici cijene bile najmanje dvostruko više. Rezervirali smo tih šest dana, a zatim produžili boravak za još tjedan dana po redovnim cijenama“, kaže jedan turist.

Kao i svake godine, povoljnija opcija ostaje odlazak na more u rujnu. Tada su smještaj i usluge jeftiniji, gužve su znatno manje, a vrijeme i temperatura mora i dalje vrlo ugodni.

Već su dostupne i prve "first minute“ ponude za sljedeću sezonu, pri čemu se cijene smještaja najčešće kreću između 50 i 100 eura po noćenju. Osim nižih cijena, prednost su i manja gužva te ugodniji uvjeti za odmor. More i borovi ostaju isti.