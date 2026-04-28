Dražen Jurković
Direktor Udruge poslodavaca u zdravstvu: Tko mi je gazda, ako smo privatna udruga?
Gost Tihomira Ladišića u Novom danu bio je Dražen Jurković, direktor Udruge poslodavaca u zdravstvu Hrvatske (UPUZ). Razgovarali su o tvrdnjama Stanislave Laginje iz HUBOL-a (Hrvatska udruga bolničkih liječnika), koja je dovela u pitanje financiranje UPUZ-a javnim novcem.
"Udruga poslodavaca je dobrovoljna neprofitna udruga. Vidi se manipulacija s javnosti u samoj tvrdnji da je to privatna udruga. Udruga poslodavaca u zdravstvu je osnovana 1996. godine sukladno članku 64 Ustava RH, gdje jasno piše da se poslodavci mogu udruživati zbog ostvarenja svojih interesa. Sukladno zakonu o radu, o udrugama, statutu. Registrirani smo kod Ministarstva rada kao dobrovoljna, neprofitna udruga poslodavaca", kazao je Dražen Jurković, reagirajući na gostovanje Stanislave Laginje na N1, tijekom kojeg se članica HUBOL-a zapitala zašto bolnice uplaćuju novac jednoj privatnoj udruzi?
Pa ipak, Jurković je priznao da je, nakon istraživanja putem umjetne inteligencije, došao do zaključka da su sve udruge u RH upravo privatne udruge.
"Kada je kolegica rekla da smo privatna udruga, ja sam se zamislio. Tko mi je gazda, ako smo privatna udruga? Danas su informacije lako dostupne putem umjetne inteligencije. Ukucao sam: je li UPUZ javna, državna ili privatna udruga? Izbacilo mi je da je privatna. Kolegica se pripremila dobro. Ali onda sam išao dalje i pitao je li HUP (Hrvatska udruga poslodavaca) javna ili privatna? Kaže privatna", kazao je pa nastavio.
"Čak sam ukucao i krovnu udrugu, Hrvatski liječnički zbor, jednu časnu liječničku udrugu. Izbacilo je da je privatna. I sindikati su privatne udruge. Ne možete biti registrirani drugačije nego kao pravno-privatni subjekt. Pogledajte i u Europi. Slovenci imaju isto takvu udrugu, samo javnozdravstvenih ustanova, isto tako će mi izbaciti da je privatna udruga."
"Najbliži su modeli Slovenija, Švedska, Finska i Latvija"
Jurković dodaje kako je slična praksa na snazi u većini država EU.
"Doveo sam popis koje sve zemlje u EU-u imaju udruge poslodavaca. Imaju gotovo sve, a najbliži modeli su Slovenija, Švedska, Finska i Latvija. Njemačka, Italija i Austrija imaju nešto drugačiji, mješoviti model. To je uobičajeni način udruživanja poslodavaca u svim europskim zemljama, pa i u Hrvatskoj."
Dodaje kako to ne znači da udruge poslodavaca ne sadrže i javna poduzeća.
"Da povučem i paralelu s Hrvatskom udrugom poslodavaca, i tamo imate javna poduzeća: HEP, Hrvatske šume, FINA, Hrvatska poštanska banka. Ali pretežno su privatna. Struktura hrvatskog zdravstva pretežno je javna; 90 posto hrvatskog zdravstva je javno. Naša struktura članstva je isto tako otprilike 80 posto javnih ustanova i 20 posto privatnih."
Posljednji godišnji proračun: 947.000 eura
Iznio je i posljednji godišnji proračun UPUZ-a, koji iznosi nešto manje od jednog milijuna eura.
"Završni račun koji imamo od 2024. godine, ukupni godišnji proračun bio je 947.000 eura. Mi imamo devet stalno zaposlenih, dva pravnika, dva ekonomista, dva liječnika. Imamo čovjeka za odnose s javnošću i samo dvije žene u administrativnim poslovima. Mi smo profesionalna udruga koja svojim članicama daje i profesionalni servis. Naša osnovna zadaća je prije svega artikuliranje zajedničkih interesa, kolektivno pregovaranje. Mi smo član pregovaračkog odbora Vlade za kolektivni ugovor."
Nakon toga je nastavio, pojasnivši detalje djelovanja udruge.
"Trenutačno smo u 18 stručnih radnih skupina za izmjenu ili donošenje novih zakona u sektoru zdravstva. Pregovaranje o cijenama, uvjetima poslovanja s HZZO-om. Organiziramo konferencije, kongrese, savjetovanja, sada imamo veliki kongres u Opatiji, gdje okupimo poslodavce sa svom zdravstvenom administracijom - na svakom našem kongresu su ministri, državni tajnici, direktori HZZO-a, direktori svih zdravstvenih ustanova koji izmjenjuju iskustva. Vidimo koja su otvorena pitanja i predlažemo rješenja."
"Kolegica je objasnila na neki svoj način..."
Pa ipak, upozorava da je Laginja "na svoj način" objasnila financiranje UPUZ-a.
"Kako je kolegica objasnila na neki svoj način, da ne kažem spinala, uistinu imamo svakodnevne pravne, ekonomske, financijske kontakte i savjete s članicama naše udruge. Ljudi zovu da se informiraju, konzultiraju, da vide koje je najbolje rješenje. Imamo brdo tih upita i svakodnevno obavljamo taj posao."
Jurković dodaje kako javne bolnice nisu dužne financirati Udrugu poslodavaca u zdravstvu.
"Bolnice ne moraju financirati Udrugu poslodavaca, od milijun eura iz proračuna 50 posto dolazi iz članarina, 50 iz aktivnosti na tržištu. Članstvo u našoj udruzi je dobrovoljno. Sve zdravstvene ustanove, javne i privatne, mogu biti članice. Imamo 168 članica, javnih i privatnih. Naša članarina je 0,60 eura po zaposlenom. Tu je nastala manipulacija opet. Jasno ću naglasiti, to je model obračuna članarine. Nikome se ne oduzima od plaće niti jedan jedini cent. Jednaku imaju plaću oni koji jesu članice i koji nisu. O članstvu odlučuje uprava bolnice. Ponavljam: to je legalno i legitimno. Imaju se pravo udruživati ako prepoznaju svoj interes", kaže Dražen Jurković.
