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Provodi se istraga

HŽ se oglasio u nesreći u Gajnicama: Evo kako je vlak udario u jumbo plakat

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Hina
|
27. lip. 2026. 14:22
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čitatelj n1

HŽ Cargo izvijestio je u subotu da u jutrošnjoj željezničkoj nesreći u Zagrebu, u kojoj je sudjelovala lokomotiva koja je vukla 16 vagona cementa, nije nastala opasnost za građane i okoliš te da su svi sudionici bili negativni na alkotestiranju.

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Do nesreće je došlo u 8.55 na kolodvoru Podsused Tvornica, kada je lokomotiva HŽ Carga tijekom manevarskog rada naletjela na grudobran.

Riječ je o dizel lokomotivi modela 2041-103 i 16 vagona koji su prevozili cement, a do nesreće je došlo tijekom postavljanja vagona na industrijski kolosijek Cemexa.

U nesreći nije bilo ozlijeđenih, a HŽ Cargo navodi da, osim materijalne štete, nije nastala opasnost za građane ni okoliš.

Sudionici su bili negativni na alkotestiranju, a istragu uzroka nesreće provodi Povjerenstvo za istragu izvanrednih događaja i Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.

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Teme
gajnice lokomotiva vlak

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