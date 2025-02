I dalje gužve zbog puknuća cjevovoda u Zagrebu, zatvoren promet dijelom Vukovarske

U tijeku je sanacija magistralnog cjevovoda na križanju Vukovarske i Lučićeve ulice koji je pukao u srijedu oko 3 sata ujutro, za kućanstva koja su ostala bez vode postavljene su cisterne s pitkom vodom, a promet Vukovarskom u smjeru istoka je zatvoren dok su tramvaji preusmjereni.

Promet je zatvoren Vukovarskom ulicom u smjeru istoka, od ulice Ivana Lučića do Miramarske, a zaobilazni pravci su Lučićeva – Čazmanska – Miramarska i Plitvička – Bednjanska – Miramarska. Tramvajske linije ZET-a 3 i 5 prometuju preko Glavnog kolodvora do svojih trasa, a linija 13 preusmjerena je na Savski most. Ulicom grada Vukovara putnike prevoze autobusi kružnom trasom Radnička cesta – Vukovarska – Savska – Slavonska – Ulica Hrvatske bratske zajednice – Vukovarska – Radnička.

Privremeno je za vrijeme radova izmijenjena regulacija u Čazmanskoj ulici na način da je ona postala jednosmjerna u smjeru prema istoku od Lučićeve prema Miramarskoj te je omogućen izlazak na Vukovarsku pored Fina-e. Time je značajno unaprijeđena protočnost prometa, a iz Holdinga građane pozivaju da obrate pozornost na oznake i upute službenih osoba policije, prometnog redarstva i jedinice prometne mladeži kako bi promet što bolje funkcionirao.

U tijeku je sanacija cjevovoda, nakon čega slijedi sanacija kolnika. Promet Vukovarskom ulicom uspostavit će se po dovršetku cestarskih radova.

Prije nekoliko mjeseci, ViO je pokrenuo javnu nabavu za zamjenu cjevovoda na kojemu je danas došlo do puknuća, a na ljeto se očekuje početak radova. Projekt predviđa zamjenu kompletnog magistralnog cjevovoda po Vukovarskoj ulici.

Procijenjena vrijednost radova je oko 3.5 milijuna eura, a radovi će se izvoditi u fazama kako bi se osigurala nužna protočnost prometa tijekom cijelog razdoblja provedbe projekta, navodi se u priopćenju Zagrebačkog holdinga.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.