I na Božić bez struje: Godinama dobivamo lažna obećanja iz HEP-a, tražimo ostavku direktora

"Na pitanje kada će se kvar riješiti, jedan se radnik nasmijao i rekao da nema ništa do sutra. Kada smo mu objasnili koliko je situacija ozbiljna, odgovorio je: ‘Ideš ti možda s nama sad?’, jer je mrak. Prošetali su se, stajali s rukama u džepovima i otišli, ostavivši naselje u potpunom mraku, iako se kvar mogao odmah ukloniti", tvrde mještani.