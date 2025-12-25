DONJI HRUŠEVEC
I na Božić bez struje: Godinama dobivamo lažna obećanja iz HEP-a, tražimo ostavku direktora
Stanovnici Donjeg Hruševca, naselja u sastavu Općine Kravarsko, već se godinama suočavaju s ozbiljnim i ponavljajućim problemima u opskrbi električnom energijom. Svaki jači vjetar, snijeg ili nevrijeme za njih znači isto, nestanak struje u cijelom mjestu koje broji više od 300 stanovnika.
Kako tvrde mještani, uzrok problema je dugogodišnje neodržavanje trase ispod dalekovodnih mreža u nadležnosti HEP ODS-a, odnosno Elektre Velika Gorica. Drveće i raslinje, ističu, godinama nisu uklanjani te pri nevremenu redovito padaju na vodove, što dovodi do čestih i dugotrajnih prekida u opskrbi.
"Svaki put kada padne snijeg ili zapuše jači vjetar, cijelo naselje ostaje bez struje. To traje godinama i nitko ne rješava problem", poručuju ogorčeni stanovnici.
"Imamo ljude koji ovise o medicinskim aparatima"
Posljednji veći prekid dogodio se 22. studenoga ove godine, kada je električna energija nestala u poslijepodnevnim satima, nakratko se vratila na svega dva sata, a zatim ponovno nestala od 18 sati 22. studenoga do 9 sati sljedećeg jutra. Cijelu noć i jutro mještani su proveli bez struje.
U Donjem Hruševcu žive brojne obitelji s malom djecom, starije i bolesne osobe, kao i OPG-ovi kojima je električna energija nužna za svakodnevni rad. Posebno zabrinjava činjenica da u mjestu postoje mještani kojima su za život potrebni medicinski uređaji, poput pumpi za kisik, koji bez električne energije ne mogu funkcionirati.
"Imamo ljude koji ovise o medicinskim aparatima, imamo sustave grijanja koji bez struje ne rade. Tijekom hladnih noći ostajemo i bez struje i bez grijanja. To su osnovni životni uvjeti", upozoravaju stanovnici.
Kako bi se problem trajno riješio, Mjesni odbor Donji Hruševec pokrenuo je inicijativu prikupljanja privola vlasnika zemljišta uz trasu dalekovoda. Privole su, kako navode, uspješno prikupljene, čime je HEP ODS-u omogućeno proširenje trase i uklanjanje drveća u širini od dodatnih šest do sedam metara sa svake strane. Iz Elektre Velika Gorica, tvrde mještani, u više je navrata obećano da će se, čim privole budu prikupljene, pristupiti rješavanju problema.
Privole su službeno predane HEP ODS-u 2. prosinca 2025. godine, no od tada, ističu, nisu dobili nikakvu povratnu informaciju niti obavijest o početku radova.
"Dva tjedna nakon predaje privola slali smo upite, ali nismo dobili konkretne odgovore. Nažalost, dogodilo se upravo ono na što smo upozoravali", navode.
Na sam Badnjak, 24. prosinca, Donji Hruševec ponovno je ostao bez električne energije. Umjesto mira i blagdanskog zajedništva, mještani su Badnju noć i Božić dočekali u neizvjesnosti i strahu.
"Dok su drugi slavili, mi smo brinuli hoće li nam se djeca smrznuti, hoće li stariji i bolesni izdržati bez grijanja i struje", poručuju.
"Godinama upozoravamo, nudimo rješenja i suradnju"
Posebno su ogorčeni ponašanjem djelatnika Elektre koji su, nakon učestalih poziva, izašli na teren.
"Na pitanje kada će se kvar riješiti, jedan se radnik nasmijao i rekao da nema ništa do sutra. Kada smo mu objasnili koliko je situacija ozbiljna, odgovorio je: ‘Ideš ti možda s nama sad?’, jer je mrak. Prošetali su se, stajali s rukama u džepovima i otišli, ostavivši naselje u potpunom mraku, iako se kvar mogao odmah ukloniti", tvrde mještani.
Zbog svega navedenog, stanovnici su se dogovorili da će u slučaju ponavljanja dugotrajnog prekida opskrbe električnom energijom privremeno obustaviti plaćanje računa prema HEP-u, smatrajući da HEP ne ispunjava svoje obveze održavanja mreže. Kako se takav prekid ponovno dogodio, odluka je, navode, stupila na snagu.
Za višegodišnje probleme s opskrbom električnom energijom mještani odgovornima smatraju Hrvatsku elektroprivredu, odnosno voditelja terenske jedinice Elektre Velika Gorica, Zlatka Majetića.
"Godinama upozoravamo, nudimo rješenja i suradnju, ali se ništa ne mijenja. Smatramo da netko za to mora snositi odgovornost", poručuju te zbog dugogodišnjeg zanemarivanja problema traže ostavku direktora Elektre Velika Gorica.
Stanovnici Donjeg Hruševca nadaju se da će javnost i mediji konačno skrenuti pozornost na njihov problem te da će on doprijeti do onih koji imaju moć i odgovornost osigurati stabilnu i sigurnu opskrbu električnom energijom.
