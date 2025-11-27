Plenković: Hrvatska ni na jedan dan neće ostati bez struje, plina ili nafte

Radu Borić (Možemo!) zanimalo je što će vlada unaprijediti vezano uz borbu protiv nasilja nad ženama, a premijer je odgovorio da je to jedan od najgorih fenomena koji postoji. Istaknuo je kako niti jedna zemlja nije tako postrožila zakonski okvir te smo jedna od četiri članice EU koje imaju reguliran femicid.