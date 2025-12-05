boška ban
IDS u većini? "Ako će se ovi drugi vratiti malo ulijevo, onda sigurno možemo razgovarati"
Proračun sam podržala isključivo zbog projekata, poručila je u petak nezavisna Boška Ban nakon što je kao oporbena saborska zastupnica glasala za državni proračun za iduću godinu, dodajući kako prije glasanja nisu vođeni pregovori o njenom djelovanju u Saboru kao dio vladajuće većine.
Mnogi projekti za Međimurje
"Podržala sam proračun za 2026. godinu jer je u njemu mnogo projekata koji se tiču mojeg Međimurja. U samom proračunu nalazi se preko 100 milijuna eura projekata za Međimurje koje čekamo godinama i koji su nam izuzetno bitni", poručila je Ban nakon glasanja u Saboru pojašnjavajući svoj glas podrške na prijedlog državnog proračuna, a koji je odrednica na kojoj se u Parlamentu dijele vlast i oporba.
Kao ključne projekte za koje se proračunom osigurava novac u idućoj godini navela je osnivanje Centra za palijativnu skrb u Čakovcu, dogradnju i opremanje dva doma za starije i nemoćne u Čakovcu, kao i rekonstrukciju "najopasnijeg križanja na kojem se i nedavno dogodila teška tragedija".
S obzirom na to da je Vlada, kao jedan od tek nekoliko iz oporbe, prihvatila njezin amandman na proračun, a ona ga sada uz 76. zastupnika vladajuće većine i podržala, novinari su je upitali može li ju se očekivati kao buduću članicu te većine. Ban je ponovila kako je proračun podržala prvenstveno zbog projekata u Međimurju.
"Mislim da sjever zaista puno daje ovoj državi i vrijeme je da nam se nešto vrati i u ovom proračunu se i vraća. A da li ću biti članica vladajuće većine, o tome nije bilo pregovora niti razgovora", kazala je.
Podrška proračunu kao uvjet za amandman?
Na pitanje je li podrška proračunu bila uvjet da Vlada prihvati njezin amandman, Ban je podsjetila kako je Vlada i ranije, dok je bila zastupnica SDP-a, prihvaćala njezine amandmane vezane uz Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec, kao i školu za djecu s poteškoćama u razvoju koja je, ponosno je istaknula, prije mjesec dana i izgrađena u Čakovcu. Tada, pojasnila je, nije glasala za proračun jer je bila dio stranke koja je odlučila da se za proračun ne glasa.
"Sad je prihvaćen jedan amandman, meni izuzetno bitan projekt za naše najstarije, Dom za starije i nemoćne u Čakovcu. Uz to što će se dograditi i opremiti dva doma, osnovat će se i prvi odjel za osobe s Alzheimerovom bolešću i za demenciju, što su Međimurci čekali godinama", kazala je.
Na pitanje što ako se u budućnosti dogodi situacija da će na glasanju oko neke točke biti potrebe za prevagom s jednim glasom te hoće li to biti njezin, zastupnica Ban je istaknula kako njezin glas danas nije bio presudan. "Vlada ima sigurnu većinu, ja sam podržala projekte", opetovala je te naglasila kako ostaje nezavisna zastupnica.
Peršurić (IDS): Na glasanju suzdržani jer ne dijelimo neke vrijednosti
Vlada je prihvatila i amandmane IDS-a koji su kod glasanja o proračunu ostali suzdržani, ali i zastupnika NPS-a Dubravka Bilića i Ivice Bakse, koji se u glasanje nisu ni uključili.
"Vladajući su prepoznali naš trud svih ovih godina, a pogotovo u ovom mandatu gdje smo predložili jako puno projekata slušajući građane Rijeke, Istre, Kvarnera. A glasali smo suzdržano jer ne možemo 'za', jer ne dijelimo neke vrijednosti i dosljedni smo od početka", rekao je predsjednik IDS-a Loris Peršurić pojašnjavajući zašto su glasali suzdržano, a ne za proračun.
Upitan o mogućoj participaciji IDS-a u vladajućoj većini, Peršurić je istaknuo kako je IDS jedina stranka koja je angažirana za dobrobit građana Istre, Rijeke, Primorja, ali da ova konstelacija vladajućih nije konstelacija njihovih vrijednosti.
"U tome smo bili dosljedni do sada i tako će biti i dalje. Mi smo lijevi centar, trebate pitati ove druge ako će se vratiti malo ulijevo za dobrobit građana, onda sigurno možemo razgovarati", rekao je dodajući kako s premijerom Andrejom Plenkovićem nije bilo razgovora o tome.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare