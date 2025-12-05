IDS u većini? "Ako će se ovi drugi vratiti malo ulijevo, onda sigurno možemo razgovarati"

Na pitanje je li podrška proračunu bila uvjet da Vlada prihvati njezin amandman, Ban je podsjetila kako je Vlada i ranije, dok je bila zastupnica SDP-a, prihvaćala njezine amandmane vezane uz Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec, kao i školu za djecu s poteškoćama u razvoju koja je, ponosno je istaknula, prije mjesec dana i izgrađena u Čakovcu. Tada, pojasnila je, nije glasala za proračun jer je bila dio stranke koja je odlučila da se za proračun ne glasa.