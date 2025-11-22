Igrači Uskoka spasili život vozaču: "Čim smo ga izvukli, vatra je zahvatila cijeli auto"

"Čuo se udarac, pogledao sam kroz prozor autobusa, a pored nas su prolazili to vozilo i hitna pomoć koji su se sudarili. Scene kao u filmu. Mislim da je hitna pomoć retroviziorom zakačila i naš autobus... Vozilo se odmah zapalilo i mi smo izašli iz autobusa upomoć. Vođa puta Ilija Stipalo priskočio je pomoći ženskim osobama koje su se same uspjele izvući iz razbijenog automobila, uspio je sa suvozačke strane otkopčati i pojas vozača, ali on nije mogao vani. Ja sam iz autobusa uzeo aparat za gašenje požara i uspio malo zagušiti plamen koji je vozača već bio zahvatio po licu, odjeći... I tu smo ga nas dvojica uz pomoć igrača Josipa Zeljkovića uspjeli nekako izvući iz automobila koji je vrlo brzo zahvatio plamen i u potpunosti je izgorio", prepričao je Pleština i dodao: