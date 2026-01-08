Imovina stranke Bandić Milan 365 u stečaju spala na 2.384 eura

Trgovački sud u Zagrebu u siječnju 2024. otvorio je stečaj te političke stranke, a u svibnju te godine bile su utvrđene i tražbine vjerovnika u iznosu od nešto više od 280.000 eura među kojima je najveće potraživanje Četiri filma d.o.o od 127.447 eura. Prijedlog za otvaranje stečaja krajem 2023. podnio je predsjednik stranke i poslovni direktor Slavko Kojića navodeći nesposobnost za plaćanje i prezaduženost kao stečajni razlog,