Oglas

Na privremenom radu

Indijac prijavljen za pokušaj ubojstva sunarodnjaka u Zagrebu

author
Hina
|
25. ruj. 2025. 13:29
Policija
PIXSELL / Luka Batelic

Zagrebačka policija uhitila je i prijavila za pokušaj ubojstva 42-godišnjeg Indijca na privremenom radu u Hrvatskoj kojega terete da je svom sunarodnjaku nakon sukoba zadao više rana oštrim predmetom i teško ga ozlijedio.

Oglas

Policijska uprava zagrebačka (PUZ) izvijestila je da se incident dogodio u kući u novozagrebačkoj Novomlačkoj ulici u kojoj je, prema do sada utvrđenome, 42-godišnji državljanin Indije oštrim predmetom nanio više rana svojem 35-godišnjem sunarodnjaku.

Do napada je došlo u srijedu oko 20 sati u kući u vlasništvu 47-godišnjaka nakon verbalnog, a potom i fizičkog sukoba, kažu u policiji, dodajući da su osumnjičenik i žrtva napada stranci na privremenom radu u Hrvatskoj.  

Ozlijeđenom 35-godišnjaku liječnička pomoć pružena je u KBC Zagreb gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen, dok je osumnjičeni 42-godišnjak uhićen i priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje.

Teme
Napad oštrim predmetom Strani radnici Uhićenje Zagreb

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ