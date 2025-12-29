Oglas

Užas u Međimurju

Ispitan muškarac koji je čekićem pokušao ubiti majku: Ide u istražni zatvor

N1 Info
29. pro. 2025. 22:12
policija-noć (PU SD)
PU splitsko-dalmatinska/ilustracija

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu objavilo je da je ispitan 28-godišnjak koji je, u subotu čekićem pokušao ubiti majku.

"Postoji osnovana sumnja da je 28-godišnjak dana 27. prosinca 2025., oko 22,30 sati, u kući na području Međimurske županije, u cilju da je usmrti, više puta čekićem udario po glavi i rukama 59-godišnju članicu obitelji, koju je i ranije zlostavljao, nanijevši joj teške tjelesne ozljede.

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu donijet će protiv 28-godišnjeg osumnjičenika rješenje o provođenju istrage te je sutkinji istrage Županijskog suda u Varaždinu  predložilo određivanje istražnog zatvora protiv osumnjičenika zbog opasnosti od ometanja kaznenog postupka utjecajem na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, koji je prijedlog prihvaćen te je osumnjičeniku određen istražni zatvor iz navedenih zakonskih osnova", objavilo je ŽDO Varaždin.

Teme
Kuršanec

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

