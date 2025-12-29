Ispitan muškarac koji je čekićem pokušao ubiti majku: Ide u istražni zatvor

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu donijet će protiv 28-godišnjeg osumnjičenika rješenje o provođenju istrage te je sutkinji istrage Županijskog suda u Varaždinu predložilo određivanje istražnog zatvora protiv osumnjičenika zbog opasnosti od ometanja kaznenog postupka utjecajem na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, koji je prijedlog prihvaćen te je osumnjičeniku određen istražni zatvor iz navedenih zakonskih osnova", objavilo je ŽDO Varaždin.