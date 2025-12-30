Ivošević: Nije normalno da gradonačelnik ne reagira dok je predsjednik NO u zatvoru

Vezano uz šljunak na Žnjanu Ivošević je izjavio kako mu je žao što Kerum nije pratio medijske napise i njihove izjave. "Nalog Ivice Puljka bio je da se to iza sezone otkloni i da ne ostane onako. Gradonačelnik je rekao da se s tim ne slaže i tražio je se da se to promijeni", rekao je Ivošević.