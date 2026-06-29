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MOST-ov zastupnik

Iz Bolta odgovorili Miletiću: Otvoreni smo za dijalog s Vladom RH

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Hina
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29. lip. 2026. 14:41
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18.10.2021., Zagreb - Zbog kasnjenja isplate placa vozaci Ubera krenuli su s bojkotom aplikacije u sto je ukljuceno oko 2000 vozaca Ubera. Photo:
Sanjin Strukic/PIXSELL

Iz tvrtke Bolt odgovorili su u ponedjeljak saborskom zastupniku Mosta Marinu Miletiću da je njihovo poslovanje u potpunosti usklađeno s važećim propisima RH i EU te da će podržati "svako zakonsko rješenje ili tumačenje propisa koje se primjenjuje jednako na sve sudionike na tržištu".

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"Bolt je na hrvatsko tržište ušao 2018. godine kada je liberalizacija taksi tržišta već stupila na snagu te je u potpunosti uskladio svoje poslovanje s važećim propisima Republike Hrvatske i Europske unije", odgovorili su iz Bolta Mostovu zastupniku. 

Marin Miletić na ranijoj je konferenciji za medije istaknuo kako je Hrvatska u 10 godina propustila uprihoditi oko 200 milijuna eura jer taksi platforme Uber i Bolt, koje godišnje zarade milijune eura na hrvatskim cestama, poreze plaćaju van Hrvatske.

Stoga je pozvao Vladu da zakonskim izmjenama uvede obvezu poslovnog nastana digitalnih platformi te izvršavanje svih poreznih obveza u Republici Hrvatskoj.

Iz Bolta poručuju da su otvoreni za dijalog s Vladom RH i nadležnim ministarstvima te da će podržati "svako zakonsko rješenje ili tumačenje propisa koje se primjenjuje jednako na sve sudionike na tržištu".

"U slučaju da nadležno ministarstvo odluči da sve platforme u sektoru prijevoza moraju imati poslovni nastan u Hrvatskoj i plaćati poreze u Hrvatskoj, Bolt će svoje poslovanje u potpunosti uskladiti s tom odlukom", istaknuli su.

Iz Bolta dodaju kako im je dugoročna namjera nastaviti ulagati u hrvatsko tržište, razvijati usluge za korisnike i partner vozače te biti konstruktivan partner institucijama u razvoju modernog, transparentnog i održivog regulatornog okvira.

Teme
bolt marin miletić porezi poslovni nastan regulacija taksi platforme

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