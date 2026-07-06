Iz JTH Costabelle reagirali na Miletićevo rezanje lokota: Ponavljajuće akcije i prijetnje potpuno su neprihvatljive

Bitno je naglasiti da je u vrijeme potpisivanja ugovora koncesionaru dana mogućnost ograđivanja te je ono u potpunosti zakonito, kako to pojašnjava nadležno Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u svojoj izjavi medijima. Upravo se to i navodi u Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama iz 2023. godine. Postojeće koncesije s mogućnošću ograđivanja ostaju do isteka koncesija, pa tako i na koncesiji za plažu Kostabela, koja istječe 5. 11. 2045. godine.