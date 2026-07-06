spor oko pomorskog dobra
Iz JTH Costabelle reagirali na Miletićevo rezanje lokota: Ponavljajuće akcije i prijetnje potpuno su neprihvatljive
Nakon što je saborski zastupnik Mosta Marin Miletić podigao kaznene prijave protiv odgovornih ljudi iz Costabelle d.o.o, društva koje upravlja hotelom Hilton u Rijeci te naglasio da prolaz do tamošnje plaže mora biti dostupan svima, oglasili su se iz Iz JTH Costabelle.
Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:
"Budući da smo već neko vrijeme izloženi obmanjivanju javnosti vezano za status i korištenje koncesije za područje pomorskog dobra na području plaže Kostabela, prisiljeni smo pojasniti riječkoj i općoj javnosti cijelo vrijeme javno dostupne činjenice o uvjetima koncesije. Odluku o koncesiji donijela je Vlada RH 2. travnja 2015. godine i objavljena je na mrežnim stranicama Narodnih novina broj 38/2015. Puni naziv odluke je Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže Kostabela u Rijeci te zahvata morske vode za potrebe bazena i za potrebe termotehničkih uređaja JTH Costabella.
U članku 5. te Vladine Odluke stoji, citiramo: „Koncesija na pomorskom dobru iz točke II. ove Odluke daje se u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže Kostabela u Rijeci, s mogućnošću ograđivanja iste i bez mogućnosti naplate ulaza, te u svrhu zahvata morske vode za potrebe bazena i za potrebe termotehničkih uređaja obližnjeg turističkog kompleksa.“
Na temelju ove Odluke, JTH Costabella d.o.o. potpisala je ugovor o koncesiji na razdoblje od 30 godina i ispunila sve zadane uvjete, izgradila je plažu i gospodarski je koristi već punih pet godina.
"Koncesionaru dana mogućnost ograđivanja"
Bitno je naglasiti da je u vrijeme potpisivanja ugovora koncesionaru dana mogućnost ograđivanja te je ono u potpunosti zakonito, kako to pojašnjava nadležno Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u svojoj izjavi medijima. Upravo se to i navodi u Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama iz 2023. godine. Postojeće koncesije s mogućnošću ograđivanja ostaju do isteka koncesija, pa tako i na koncesiji za plažu Kostabela, koja istječe 5. 11. 2045. godine.
Tijekom izgradnje plaže, JTH Costabella striktno se pridržavala svih propisa i zakona te je uskladila svoja postupanja s pravnim stručnjacima i nadležnim institucijama. Za predmetni zahvat izdana je pravomoćna uporabna dozvola, a svi radovi izvedeni su u skladu s odobrenom projektnom dokumentacijom te pod stručnim nadzorom tijekom cijelog procesa građenja. Prije otvorenja svi pregledi i nadzori prošli su bez primjedbi nadležnih tijela.
U izgradnju same plaže uloženo je više od šest milijuna eura od ukupno uloženih više od 105 milijuna eura u izgradnju, opremanja i uređenja hotela.
Osim plaćanja stalne koncesijske naknade za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, JTH Costabella plaća i 3 % od ukupnog godišnjeg prihoda od obavljanja djelatnosti i pružanja usluga na plaži.
Dosadašnje cjelokupno djelovanje tvrtke JTH Costabella je bilo transparentno i u suradnji s nadležnim službama, vodeći se načelom poštivanja lokalne zajednice.
"Koristimo pomorsko dobro sukladno koncesijskom ugovoru"
Zaključno, naglašavamo i ponavljamo, JTH Costabella koristi pomorsko dobro sukladno koncesijskom ugovoru, održava ga i štiti u skladu sa svim propisima Republike Hrvatske te za to plaća propisanu naknadu.
Stoga smatramo potpuno neprihvatljivim ponavljajuće akcije i prijetnje, a koje su rezultat proizvoljnog pogrešnog tumačenja zakona i propisa te zlouporaba saborskog imuniteta. Na taj se način opetovano obmanjuje lokalna javnost i mediji, prijeti se koncesionaru i poziva na remećenje javnog reda i mira, na oštećenje privatne imovine čime se nanosi ozbiljna šteta koncesionara, koji ni s čim i nikada nije prekršio ugovor o koncesiji i zakone Republike Hrvatske.
Uz počinjenje materijalne štete, javnim predstavama i prijetnjama, plasiranjem netočnih informacija, čini se vrlo ozbiljna reputacijska šteta koncesionaru, što se odražava na zaposlenike te goste odmarališta.
Prenošenje vijesti o ovim događajima na poznatim internetskim turističkim platformama i portalima može dugoročno naštetiti izgrađenom ugledu odmarališta, ali i ugledu kvarnerskog turizma. Moraju se razlikovati granice političkog aktivizma i djelovanja u odnosu na granice destrukcije, obmanjivanja i nanošenja štete investitoru koji ulaganjima u sadržaje nastoji gostima omogućiti odmor te sigurnost i zaštitu gostiju i zaposlenika odmarališta.
Zakon je za sve jednak i prvi smo koji se zalažemo za njegovo striktno pridržavanje, na što pozivamo i sve druge", naveli su.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare