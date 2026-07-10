Iz Ministarstva se oglasili o hrvatskim pomorcima s tankera napadnutog u Hormuškom tjesnacu

Patrik Macek/PIXSELL

Svi hrvatski državljani koji su bili na tankeru pogođenom u Hormuškom tjesnacu su na kopnu i na sigurnom, rekli su iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova za Hinu u petak, dodajući da se njihov povratak u Hrvatsku očekuje u sljedećih nekoliko dana.

Podijeli

Oglas

"Prema informacijama kojima trenutačno raspolažemo, svi hrvatski državljani odnosno pomorci nalaze se na kopnu i na sigurnom. Dio njih nalazi se u Omanu, a dio u Ujedinjenim Arapskim Emiratima", rekli su iz MVEP-a za Hinu.

Prema izvješćima britanske agencije za pomorsku sigurnost UKMTO, tanker je u utorak pogođen nepoznatim projektilom dok je plovio prema jugu, oko 15 kilometara istočno od omanske Lime. Nije bilo žrtava ni izvješća o onečišćenju mora.

Riječ je o katarskom brodu za prijevoz LNG-a Al-Rekayyat, kojim upravlja tvrtka Nakilat, poznata i kao Qatar Gas Transport Company.

Očekuje se da će brodar u sljedećih nekoliko dana organizirati njihov povratak u Hrvatsku, kazali su iz MVEP-a u petak.

"Zahvaljujući pravodobnom i koordiniranom djelovanju nadležnih službi Ministarstva vanjskih i europskih poslova, hrvatskih diplomatsko-konzularnih predstavništava, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, drugih nadležnih institucija u Republici Hrvatskoj te Sindikata pomoraca Hrvatske, hrvatskim državljanima pružene su potrebna konzularna pomoć i potpora", kazali su iz MVEP-a.

Također, ministarstvo je istaknulo da nastavlja pomno pratiti razvoj situacije u tjesnacu i široj regiji Bliskog istoka.

"Javnost će o svim relevantnim informacijama biti pravodobno obaviještena", poručili su iz ministarstva.

Prema ranijim informacijama, na brodu se nalazilo najmanje šestero hrvatskih državljana, a svi su neozlijeđeni. Nakon napada u strojarnici je izbio požar koji je posada uspjela ugasiti.

Reuters navodi da je Al-Rekayyat pretrpio znatnu štetu nakon što je pogođen u lijevi bok dok je plovio omanskom stranom Hormuškog tjesnaca te je nakon napada poslao poziv u pomoć.

Riječ je o prvom zabilježenom napadu na katarski LNG brod otkako je krajem veljače počeo sukob, a incident dodatno ističe rizike za pomorski promet kroz Hormuški tjesnac, jedan od najvažnijih svjetskih energetskih pravaca.