Izabrana nova predsjednica Kluba žena IDS-a: "Dobra politika ne poznaje ni muški ni ženski predznak"

"Politika ne smije biti podjela na muške i ženske uloge, niti na mlade i starije, već prostor u kojem različita iskustva rade zajedno u interesu društva. Ona je javna odgovornost, a ne zatvoreni krug, i kao takva mora biti otvorena za nove ideje i ljude koji žele doprinositi, a ne dijeliti", zaključila je.