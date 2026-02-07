Izabrana nova predsjednica Kluba žena IDS-a: "Dobra politika ne poznaje ni muški ni ženski predznak"

Dugogodišnja članica predsjedništva rovinjskog IDS-a Tea Batel nova je predsjednica Kluba žena IDS-a, odlučeno je u subotu na 14. izbornom Saboru Kluba žena IDS-a u Poreču, s kojeg je poručila da "dobra politika ne poznaje ni muški ni ženski predznak, već rezultate i odgovornost".
U svom obraćanju, nova predsjednica Kluba žena IDS-a naglasila je da će se zajedno sa svim članicama zalagati za politiku koja se temelji na rezultatima, odgovornosti i stvarnim potrebama građana, navodi se u priopćenju.
"Dobra politika ne poznaje muški ni ženski predznak - poznaje rezultate, dosljednost i odgovornost prema građanima. Upravo po tome želimo da se mjeri rad nas žena", poručila je Batel dodavši da ženama nisu potrebni posebni uvjeti, nego jednake prilike.
"U politiku nisam ušla kako bih dokazivala da žene mogu, nego zato što znam da žene mogu. Kroz svoj sam politički put naučila da autoritet ne dolazi iz titule ni spola, nego se gradi znanjem i spremnošću da se preuzme odgovornost“, naglasila je Batel.
Dodala je kako se politika mora približiti stvarnom životu građana, a ne ostati zatvorena u apstraktnim raspravama. Dostupni vrtići, kvalitetno obrazovanje, mogućnost zapošljavanja i dostojanstvena briga o starijima, smatra ona, nisu ideološke teme, nego konkretne odluke koje određuju hoće li ljudi imati sigurnu svakodnevicu. Batel je poručila kako žene u politici ne trebaju biti iznimka, već ravnopravni sudionici političkih procesa.
"Politika ne smije biti podjela na muške i ženske uloge, niti na mlade i starije, već prostor u kojem različita iskustva rade zajedno u interesu društva. Ona je javna odgovornost, a ne zatvoreni krug, i kao takva mora biti otvorena za nove ideje i ljude koji žele doprinositi, a ne dijeliti", zaključila je.
Novoizabrana predsjednica Tea Batel dugogodišnja je članica predsjedništva IDS-a Rovinj, obnašala je funkciju predsjednice Kluba žena IDS-a Rovinjštine te potpredsjednice Kluba žena IDS-a. U prethodnom je mandatu bila gradska vijećnica, a u lipnju prošle godine izabrana je kao prva žena za predsjednicu Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno. Ujedno je članica Europske mreže regionalnih i lokalnih vijećnika pri Odboru regija, s ciljem promoviranja europskih politika na lokalnoj razini.
