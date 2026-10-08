SDP nakon što je Romana Jerković napustila stranku: "Drago nam je da je shvatila svoju grešku"

"Ona je prije same sjednice javno objavila da napušta članstvo SDP-a. Drago nam je da je shvatila svoju grešku i da je shvatila da u SDP vrijede pravila izvan administrativnih normi koje su propisane procedurama Parlamenta. Drago nam je da je shvatila da za ovakve poteze nema podršku unutar stranke. Moramo postaviti novu ljestvicu u standardima koji vrijede za hrvatsku politiku i nisu samo na razini prekršajne i kaznene odgovornosti nego na razini političke i moralne odgovornosti, tko to pređe za njega nema mjesta u SDP-u.", rekao je Zubčić.