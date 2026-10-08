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Jure Zubčić

SDP nakon što je Romana Jerković napustila stranku: "Drago nam je da je shvatila svoju grešku"

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Ružica Pavlović
|
08. lis. 2026. 17:49
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Jure Zubčić
N1

Održana je sjednica Predsjedništva SDP-a, a izjavu za medije dao je glavni tajnik Jure Zubčić i komentirao odluku Romane Jerković da napusti stranku.

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Glavna tema Predsjedništva SDP-a trebali su biti skandali eurozastupnice Romane Jerković Kraljić. Naime, iz stranke su se sastali kako bi se protiv nje pokrenuo stegovni postupak, s namjerom isključivanja iz stranke, ali Romana Jerković je stranku napustila sama.

"Danas sam donijela odluku koja nije bila laka. Nakon gotovo 30 godina provedenih u SDP-u odlučila sam napustiti stranku", priopćila je Romana Jerković, a više pročitajte OVDJE.

"Za ovakve poteze nema podršku unutar stranke"

"Ona je prije same sjednice javno objavila da napušta članstvo SDP-a. Drago nam je da je shvatila svoju grešku i da je shvatila da u SDP vrijede pravila izvan administrativnih normi koje su propisane procedurama Parlamenta. Drago nam je da je shvatila da za ovakve poteze nema podršku unutar stranke. Moramo postaviti novu ljestvicu u standardima koji vrijede za hrvatsku politiku i nisu samo na razini prekršajne i kaznene odgovornosti nego na razini političke i moralne odgovornosti, tko to pređe za njega nema mjesta u SDP-u.", rekao je Zubčić.

Što je sa slučajem Barbare Antolić Vupore? Potvrđena joj je optužnica, a i dalje je u stranci?

"Za neke slučajeve čekamo da se postupci završe. Kao što znate ona je bila privedena u tom postupku i za neke članove je procjena da se čeka da se završi postupak. U slučaju Romane Jerković se radi o nepotizmu, neće ni biti optužnice."

Naveo je da će pozvati Romanu Jerković da mandat u Europskom parlamentu "vrati stranci."

"Mandat u EP-u nije stranački, a hoće li ostati u Klubu zastupnika socijalista i demokrata, to će biti njihova odluka, ali neće ostati u SDP-u pa smo izgubili jedan mandat", rekao je.

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