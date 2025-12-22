Udruga Sjena o Plenkoviću: "Novac ne smije biti izgovor – osobito ne kada je sam rekao da nikada nismo bolje živjeli"

Premijer, kao najodgovornija osoba u državi, ima zadatak osigurati sredstva i resurse kako bi sva djeca i osobe s invaliditetom imala pristup svojim pravima. Novac ne smije biti izgovor – osobito ne kada je sam rekao da nikada nismo bolje živjeli. Ako je to istina, tada je još sramotnije da temeljna ljudska prava u Hrvatskoj još uvijek ovise o raspoloživom proračunu, smatraju u udruzi.