Kaos zbog bure

Jaki udari bure paralizirali Dalmaciju: Na Braču iščupala bor koji je ozlijedio prolaznika

Hina
03. lis. 2025. 09:40
02.10.2025., Slatine - Zapuhala jaka bura dok je temperatura pala na oko 15 stupnjeva. Photo: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Ivana Ivanovic/PIXSELL/Ilustracija

Brza cesta Solin-Klis zbog jakih je udara bure od petka ujutro otvorena samo za osobna vozila, rekli su u splitskoj policiji napominjući i kako je bura, koja već dva dana puše na širem splitskom području, jučer popodne na Braču iščupala bor koji je pao na prolaznika te ga je ozlijedio.

Prolazniku je pomoć pružena u KBC Split. 

Lokalni vatrogasci još su se jučer borili s brojnim granama, stablima, suncobranima, pa i dijelovima krovišta koji su se uslijed jakog vjetra polomili, a zatim i pali na parkirana vozila oštetivši ih. 

Osim po brojnim splitskim gradskim kvartovima vatrogasci su intervenirali i u Kampu Stobreč Split, u Slatinama, Kaštelima, Jesenicama, Makarskoj, Braču.

Dalmacija brač bura makarska split

