Od "američke" i "tajkunske" do "okupacijske": Eskalirala Vučićeva kampanja protiv neovisnih medija

"On je došao u fazu kada ne bira riječi i kada otvoreno targetira ljude koji se kritički odnose prema ovoj vlasti, odnosno novinare koji su krivi samo zato što profesionalno rade svoj posao, a to se vlasti ne sviđa. I on je spreman koristiti najgore moguće termine – a to je samo korak do otvorenog nasilja", navodi Željko Bodrožić, predsjednik NUNS-a.