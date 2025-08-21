NAPADI NA NOVINARE
Od "američke" i "tajkunske" do "okupacijske": Eskalirala Vučićeva kampanja protiv neovisnih medija
Epitete "američka" i "tajkunska" zamijenio je s "okupacijskom" televizijom. Tom predsjednikovom etiketiranju N1 pridodane su i uvrede ministra informiranja, upućene s kanala kojem su napadi na neovisne medije jedini program.
Usred najnovije brutalne kampanje protiv N1 Srbija mnogi su se zapitali – ostvaruju li se predsjednikove projekcije iz veljače ove godine?
Tada je Aleksandar Vučić, povodom prodaje SBB-a, neovisnim medijima predviđao ne baš sjajnu budućnost.
"Pitat ću ga u studenome, prosincu ove godine, ne sljedeće, nego ove, zato što oni nisu uspjeli osigurati dodatna financiranja, prvo će malo otpuštati, pa ćemo onda mi pomoći da dio tih ljudi zaposlimo", izjavio je Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, u veljači.
"To je jedna dugogodišnja i strateška aktivnost ovdašnje vlasti da se ušutkaju neovisni mediji, prije svega N1 i Nova", smatra Snježana Milivojević, profesorica u mirovini.
Kreator te strategije je predsjednik države osobno. On je prvi N1 nazivao američkom, potom luksemburškom televizijom i tajkunskim medijem. Najnoviju etiketu otkrio je prošlog tjedna, uz ozbiljne optužbe na račun neovisnih medija.
"Dezinformacije, laži, medijske kampanje poput one koju su objavljivali na okupacijskim medijskim platformama u Srbiji", izjavio je nedavno Vučić.
"On je došao u fazu kada ne bira riječi i kada otvoreno targetira ljude koji se kritički odnose prema ovoj vlasti, odnosno novinare koji su krivi samo zato što profesionalno rade svoj posao, a to se vlasti ne sviđa. I on je spreman koristiti najgore moguće termine – a to je samo korak do otvorenog nasilja", navodi Željko Bodrožić, predsjednik NUNS-a.
"Znajući ovaj režim, možemo očekivati potpuno iracionalne mjere i poteze ove vlasti, pa tako i gašenje N1 i Nove. Duboko sam zabrinuta za sigurnost novinara N1 i za sigurnost novinara općenito, i bojim se da ćemo imati scenarije kakve smo imali krajem 90-ih kada su novinari u pitanju", objašnjava Tamara Skrozza, novinarka.
U stvaranju neprijateljske atmosfere za medije vlast nije usamljena. Ima podršku Informera, koji danima otvoreno targetira zaposlenike N1. U tome prednjači Dragan J. Vučićević.
"Nanu li ti naninu klempavu, terorističku! Bando raspala, huškaš na ovo cijelo vrijeme", govori Vučićević u programu.
"Profesionalna onako, ako tako mogu reći, a ništa ne pretjerujem – ratnohuškačka ekipa", nastavlja s uvredama.
Na istoj toj televiziji ministar informiranja Boris Bratina gostovao je u studiju s natpisom "okupacijske medijske platforme", uz logotipe Danasa, N1, Nove i RTS-a. A onda je progovorio:
"Ja ne znam zašto je stalno potrebno da odgovaramo ovim mamlazima iz Danasa ili N1", izjavio je Boris Bratina, ministar informiranja, na TV Informer.
Za tu izjavu ministar kaže da je bila samo šala. A takve šale, kada dolaze s vrha, jasna su poruka novinarima.
