Jakšić: Thompson pokazuje da je priča o velikoj ljubavi prema hrvatskim građanima jedna ogromna laž

"Jer, kada s jedne strane propagiraš da si za zajedništvo, da voliš Hrvatsku, a s druge koristiš svaku moguću sitnu pukotinu u društvu da bi se provlačio kroz nju i slao poruke koje duboko dijele građane ove zemlje, tada tebi nije stalo do Hrvatske. Stalo ti je samo do tvog vlastitog interesa i ega kojeg očito ne možeš kontrolirati", dodao je Jakšić.