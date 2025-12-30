Gradonačelnik Koprivnice
Jakšić: Thompson pokazuje da je priča o velikoj ljubavi prema hrvatskim građanima jedna ogromna laž
Gost naše Nine Kljenak u Novom danu bio je Mišel Jakšić, SDP-ov gradonačelnik Koprivnice. Razgovarali su o najnovijim političkim porukama Marka Perkovića Thompsona nakon koncerta u zagrebačkoj Areni.
"Poruke su katastrofalne i pokazuju, s jedne strane, ozbiljnu potkapacitiranost onoga koji ih na takav način šalje. Ali pokazuju i da je cijela ta priča o velikom hrvatstvu i velikoj ljubavi prema hrvatskim građanima jedna ogromna laž koja se koristi za nečije bogaćenje i guranje opskurnih političkih ideja", započeo je Mišel Jakšić, komentirajući govor Marka Perkovića Thompsona na koncertu u zagrebačkoj Areni.
"Jer, kada s jedne strane propagiraš da si za zajedništvo, da voliš Hrvatsku, a s druge koristiš svaku moguću sitnu pukotinu u društvu da bi se provlačio kroz nju i slao poruke koje duboko dijele građane ove zemlje, tada tebi nije stalo do Hrvatske. Stalo ti je samo do tvog vlastitog interesa i ega kojeg očito ne možeš kontrolirati", dodao je Jakšić.
"Ponovit ću: nemam problem s Thompsonom, neka pjeva gdje i što hoće, ali imam problem sa stalnim guranjem u prvi plan oko pozdrava ZDS, tu doista očekujemo reakciju hrvatskih institucija, pa u konačnici i Ustavnog suda."
Kaže da se pozdrav Za dom spremni veže uz kvislinšku Hrvatsku, po njemu vjerojatno i najveću mrlju u nacionalnoj povijesti.
"ZDS se veže uz jednu od najvećih, ako ne i najveću mrlju hrvatskog naroda. Pavelić je bio ništa drugo nego mali psić na lancu Hitlera i Mussolinija. Svatko tko danas priča drugačije ili laže ili ima probleme sam sa sobom. Pozivati na rušenje demokratski izabrane vlasti, što god mi mislili o njoj, je nešto što pokazuje u kakav bezdan ta cijela priča pada."
Pa ipak, smatra da drugdje treba tražiti pravog krivca za situaciju u kojoj se nalazimo.
"Glavni krivac, onaj tko je dozvolio da imamo ono što danas imamo, je Andrej Plenković. On i HDZ uvijek to rade kada nemaju odgovor na pitanja - što s gospodarstvom, što s poljoprivredom i proizvodnjom hrane, što s hrvatskom energetskom neovisnošću, što bi Hrvatska trebala biti? - onda malo pustimo Thompsona ili temu oko ustaša i komunizma pa neka se narod time mjesecima zabavlja."
Jakšić dodaje, komentirajući Plenkovićevu poruku da je "HDZ posljednja brana" stabilnoj i normalnoj Hrvatskoj, kako građani to ne gledaju na takav način.
"Ja mu čestitam na njegovoj stabilnosti, ali neka to objasni ljudima koji danas idu u dućane gdje imaju europske cijene, a nemaju europske mirovine ili plaće. Netko je kroz poreznu politiku i stalno plesanje s lobijima i krupnim kapitalom to dozvolio."
