Oglas

prijave već spremne

Thompson prijavljuje Tomaševića USKOK-u, odgovorili mu iz Grada Zagreba

author
N1 Info
|
29. pro. 2025. 16:48
PXL_131225_143415016
Emica Elvedji / PIXSELL/PIXSELL

Thompsonov odvjetnik Andro Marijanović najavio je da će zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića i direktora zagrebačke Arene Sretana Šarića zbog nedobivanja dozvole za drugi koncert kazneno prijaviti Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK).

Oglas

"Kaznene prijave odavno su spremne, ali na neki način čekali smo da gradonačelnik Zagreba i direktor Arena dovrše kazneno djelo, što su nesporno učinili jučer. Vjerojatno će tijekom dana prijave biti predane nadležnom tijelu", pojasnio je odvjetnik za RTL Danas.

Na pitanje kakav će biti sadržaj kaznenih prijava i tužbi, Marijanović objašnjava:

"Sadržaj je jako jednostavan - gradonačelnik Tomašević iz svog osobnog interesa postupao je na štetu interesa Grada Zagreba, odnosno gradskog proračuna. Isključivo da bi se dopao svojem političkom tijelu, nije dozvolio drugi koncert u Areni. Zato je jučer Arena Zagreb bila prazna, umjesto da bude u zakupu i ostvari određeni prihod gradskog proračuna".

Stigao odgovor iz Grada

Iz Grada Zagreba su, nakon najave kaznenih prijava, poručili da je gradonačelnik već ranije isticao kako svatko tko smatra da su mu povrijeđena prava ima na raspolaganju pravne mehanizme. "Svatko tko smatra da mu je neko pravo narušeno može koristiti pravne instrumente u skladu sa zakonima i procedurama demokratskog društva“, odgovorili su iz Grada za RTL.

Teme
Thompson Tomislav Tomašević Uskok

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ