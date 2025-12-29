Thompson prijavljuje Tomaševića USKOK-u, odgovorili mu iz Grada Zagreba

Iz Grada Zagreba su, nakon najave kaznenih prijava, poručili da je gradonačelnik već ranije isticao kako svatko tko smatra da su mu povrijeđena prava ima na raspolaganju pravne mehanizme. "Svatko tko smatra da mu je neko pravo narušeno može koristiti pravne instrumente u skladu sa zakonima i procedurama demokratskog društva“, odgovorili su iz Grada za RTL.