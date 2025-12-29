Thompson prijavljuje Tomaševića USKOK-u, odgovorili mu iz Grada Zagreba

Thompsonov odvjetnik Andro Marijanović najavio je da će zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića i direktora zagrebačke Arene Sretana Šarića zbog nedobivanja dozvole za drugi koncert kazneno prijaviti Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK).
Oglas
"Kaznene prijave odavno su spremne, ali na neki način čekali smo da gradonačelnik Zagreba i direktor Arena dovrše kazneno djelo, što su nesporno učinili jučer. Vjerojatno će tijekom dana prijave biti predane nadležnom tijelu", pojasnio je odvjetnik za RTL Danas.
Na pitanje kakav će biti sadržaj kaznenih prijava i tužbi, Marijanović objašnjava:
"Sadržaj je jako jednostavan - gradonačelnik Tomašević iz svog osobnog interesa postupao je na štetu interesa Grada Zagreba, odnosno gradskog proračuna. Isključivo da bi se dopao svojem političkom tijelu, nije dozvolio drugi koncert u Areni. Zato je jučer Arena Zagreb bila prazna, umjesto da bude u zakupu i ostvari određeni prihod gradskog proračuna".
Stigao odgovor iz Grada
Iz Grada Zagreba su, nakon najave kaznenih prijava, poručili da je gradonačelnik već ranije isticao kako svatko tko smatra da su mu povrijeđena prava ima na raspolaganju pravne mehanizme. "Svatko tko smatra da mu je neko pravo narušeno može koristiti pravne instrumente u skladu sa zakonima i procedurama demokratskog društva“, odgovorili su iz Grada za RTL.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas