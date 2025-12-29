Tomašević: Koliko je prijava Thompson podnio protiv drugih gradonačelnika?

Gradonačelnik je ponovio kako smatra da je spomenuti pozdrav ustaški i protuustavan te da Grad Zagreb ima obvezu regulirati korištenje javnih, odnosno gradskih prostora
Nakon što je pjevač Marko Perković Thompson najavio pokretanje tužbi, a njegov odvjetnik Andro Marijanović kaznenu prijavu protiv zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića i direktora Arene Zagreb Sretana Šarića zbog navodnog onemogućavanja održavanja drugog koncerta, Tomašević je u razgovoru za HRT poručio kako stoji iza svojih odluka te da se neće povlačiti pred političkim i pravnim pritiscima.
Istaknuo je da posljednjih nekoliko desetljeća u brojnim hrvatskim i europskim gradovima Thompsonu nije dopušten koncert te je upitao koliko je protiv gradonačelnika koji su to zabranili podneseno kaznenih prijava.
"Vjerojatno niti jedna“, dodao je.
Naglasio je da se neće spuštati na razinu uvreda, već komunicira primjereno i odmjereno za poziciju gradonačelnika glavnog grada Hrvatske.
"Političke promjene događaju se na izborima. Ako Thompson želi politički djelovati, može osnovati stranku ili se priključiti postojećoj. I ja sam se angažirao prije osam godina“, rekao je Tomašević.
Dodao je da će, dok god ima povjerenje građana Zagreba, donositi odluke koje smatra ispravnima te da neće popuštati pod pritiscima. Posebno je naglasio da stoji iza odluke o zabrani drugog Thompsonovog koncerta u Areni. „Koncert na Hipodromu dozvolili smo u dobroj vjeri, no nisam očekivao da će se u centru Zagreba pjevati ustaške pjesme, niti da će predsjednik Sabora tolerirati ustaški protuustavni pozdrav u Saboru, niti da će sud osloboditi osobu koja ga je izrekla na televiziji uživo. Zakonodavna, sudska i izvršna vlast nisu odradile svoj posao. Kada sam ih kritizirao, rekli su: 'To je vaš problem jer ste dozvolili koncert'. Zato više koncerata u Zagrebu neće biti“, poručio je Tomašević.
