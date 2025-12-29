Tomašević: Koliko je prijava Thompson podnio protiv drugih gradonačelnika?

Dodao je da će, dok god ima povjerenje građana Zagreba, donositi odluke koje smatra ispravnima te da neće popuštati pod pritiscima. Posebno je naglasio da stoji iza odluke o zabrani drugog Thompsonovog koncerta u Areni. „Koncert na Hipodromu dozvolili smo u dobroj vjeri, no nisam očekivao da će se u centru Zagreba pjevati ustaške pjesme, niti da će predsjednik Sabora tolerirati ustaški protuustavni pozdrav u Saboru, niti da će sud osloboditi osobu koja ga je izrekla na televiziji uživo. Zakonodavna, sudska i izvršna vlast nisu odradile svoj posao. Kada sam ih kritizirao, rekli su: 'To je vaš problem jer ste dozvolili koncert'. Zato više koncerata u Zagrebu neće biti“, poručio je Tomašević.