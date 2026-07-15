Jandroković: Izjava šefa SDP-a da planiram rušiti Plenkovića je promašena i bezvezna

Komentirao je i neizbor tri nova suca Ustavnog suda, kazavši da je oporba u drugom krugu izbora odlučila kompletno zaustaviti taj proces. "U prvom krugu je bilo razgovora i činilo se da smo blizu dogovora, međutim, nekako u zadnji čas izmaknuli su mogućnost dogovora. Sada već u startu najavljuju da se dogovor neće postići, a je li to zbog možebitne kandidature predsjednika Republike ponovno na parlamentarnim izborima, vidjet ćemo. On je odbacio tu mogućnost, ali će ta iskra još uvijek sigurno tinjati”, ocijenio je.