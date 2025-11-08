Oglas

kod velike gorice

Jedan od najvećih i najmodernijih: Otvoren novi vatrogasni dom vrijedan 1,6 milijuna eura

author
Hina
|
08. stu. 2025. 19:05
Buševac
Igor Soban/PIXSELL

U Buševcu je otvoren novi vatrogasni dom, jedan od najvećih i najmodernijih u Hrvatskoj, vrijedan 1,6 milijuna eura, a potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović istaknuo je da je riječ o važnom dijelu državnih ulaganja u vatrogasnu infrastrukturu.

Oglas

Novi vatrogasni dom u Buševcu, mjestu koje pripada Velikoj Gorici, prostire se na više od tisuću četvornih metara te uključuje garažni prostor, dvoranu i niz funkcionalnih prostorija, a ukupna vrijednost projekta iznosi 1,6 milijuna eura.

Božinović je rekao da je Vlada u ovom mandatu uložila neusporedivo najviše sredstava u povijesti hrvatskog vatrogastva u izgradnju i opremanje vatrogasnih domova diljem zemlje.

"Vatrogasni dom nije samo mjesto okupljanja i čuvanja opreme, nego često i središte sigurnosti i društvenog života manjih sredina. Čestitam svima koji su pridonijeli ostvarenju ovog projekta", izjavio je ministar. Dodao je kako je Vlada potpisala niz sporazuma o izgradnji domova diljem Hrvatske. 

Gradonačelnik Velike Gorice Krešimir Ačkar istaknuo je da Grad sustavno ulaže u vatrogasnu infrastrukturu i dodao kako "dom predstavlja brigu, tradiciju, motivaciju i zahvalnost".

"Za nas vatrogasce, dobrovoljce koji svoj rad obavljamo bez ikakvih naknada, ovaj je dom posebno vrijedan i značajan. On će biti na raspolaganju ne samo nama, već i svim udrugama našeg mjesta! istaknuo je predsjednik vatrogasnog društva, Kristijan Horvačić.

Novi dom u Buševcu dio je šireg ulaganja u vatrogasne objekte na velikogoričkom području, među kojima su domovi u Kučama, Gradićima i Novom Čiču te planirana garaža u Šiljakovini, priopćio je Ured gradonačelnika Velike Gorice.

Teme
buševac vatrogasci vatrogasni dom velika gorica

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ