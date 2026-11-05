Potop republikanaca
Miloš poslala poruku desnici: "Ovo je poraz i hrvatskih trumpista"
Gošća našeg Hrvoja Krešića u Novom danu bila je Jelena Miloš, saborska zastupnica Možemo i predsjednica saborskog Odbora za europske poslove, a komentirala je politiku proširenja Europske unije i rezultate američkih izbora za Kongres.
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Proširenje EU-a
Jelena Miloš komentirala je politiku proširenja Europske unije:
"Činjenica je da u Bosni i Hercegovini još uvijek nisu izabrali niti glavnog pregovarača za pregovore s Europskoj unijom. Reforme zaostaju, a bez tih realnih provedbi reformi i ispunjavanja kriterija stvari neće ići bez obzira na to postoji li politička volja, kriteriji se moraju ispunjavati. U BiH vidimo situaciju koja je paradoksalna, 70 posto građana želi ući u Europsku uniju i podržavaju taj put, a politički akteri ne mogu se dogovoriti oko ključnih reformi. Što se tiče Srbije, otvara se put s novom vladom, ali moramo vidjeti koji će put izabrati. Nismo mogli tijekom predizbornog programa vidjeti u kojem smjeru se ide prema Europskoj uniji. Hrvatskoj je u interesu da zemlje zapadnog Balkana ide prema Europskoj uniji jer to znači stabilniju i sigurniju regiju, ali ovisi kako će svaka zemlja provoditi reforme. Najbliže je došla Crna Gora, to se želi pokazat kao uspješan primjer proširenja, ali tu će biti nužno riješiti odnose s Hrvatskom. Nadam se da će se ta pitanja riješiti, neka već jesu."
Smatra da je ohrabrujuće što je Studentska lista dobila izbore u Srbiji na programu koji se temelji na reformi pravosuđa, pitanju korupcije, slobode medija:
"To su najvažnije reforme koje zahtijeva Europska unija. Pozdravljamo promjene koje su se dogodile prema demokraciji, ali treba pričekati da vidimo u kojem će smjeru ići što se tiče Europske unije."
Mađuizbori u Americi
Miloš je komentirala i potop republikanaca na američkim izborima za Kongres:
"Ovi izbori su referendum protiv Trumpa i politike koje je provodio pa tako i na međunarodnom planu. To je jako dobra vijest za demokraciju, zdravlje institucija i slobodu medija i odnose s Europom koji su bili jako narušeni za vrijeme Trumpa. Jučer smo se probudili u malo boljem svijetu i imamo nadu da će doći do promjena. Trumpu će sada biti puno teže provoditi svoje politike. Važno je istaknuti da nakon velikog rasta ekstremne desnice i MAGA pokreta, koji se proširio i u Europu, taj rast se konačno zaustavio i MAGA pokret je udario u zid, to je dobra vijest za demokraciju i odnose s Europom. Opreza uvijek treba biti i očekivati da će Trump imati odnose prema Europi kakve je do sada imao."
"Mogu li nešto hrvatski desničari naučiti iz toga? To je poraz i europskih i hrvatskih trumpista, koji su podržavali Trumpa i takve politike", dodaje.
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