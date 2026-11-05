Miloš poslala poruku desnici: "Ovo je poraz i hrvatskih trumpista"

"Činjenica je da u Bosni i Hercegovini još uvijek nisu izabrali niti glavnog pregovarača za pregovore s Europskoj unijom. Reforme zaostaju, a bez tih realnih provedbi reformi i ispunjavanja kriterija stvari neće ići bez obzira na to postoji li politička volja, kriteriji se moraju ispunjavati. U BiH vidimo situaciju koja je paradoksalna, 70 posto građana želi ući u Europsku uniju i podržavaju taj put, a politički akteri ne mogu se dogovoriti oko ključnih reformi. Što se tiče Srbije, otvara se put s novom vladom, ali moramo vidjeti koji će put izabrati. Nismo mogli tijekom predizbornog programa vidjeti u kojem smjeru se ide prema Europskoj uniji. Hrvatskoj je u interesu da zemlje zapadnog Balkana ide prema Europskoj uniji jer to znači stabilniju i sigurniju regiju, ali ovisi kako će svaka zemlja provoditi reforme. Najbliže je došla Crna Gora, to se želi pokazat kao uspješan primjer proširenja, ali tu će biti nužno riješiti odnose s Hrvatskom. Nadam se da će se ta pitanja riješiti, neka već jesu."