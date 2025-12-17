Jelić zatražio da se Bandićev grob uredi o trošku Zagrepčana

Zastupnik Tomislav Jelić je u ime Kluba Jedino Hrvatska! također pozdravio Odluku o grobljima koja je "civilizacijski iskorak" u odnosu na dosadašnju odluku. Veseli ga, kaže, što Gradska groblja preuzimaju obvezu čuvanja vojnih dijelova groblja bez obzira na povijesno razdoblje, te je, s obzirom na to da na sjednicu još nije bio stigao gradonačelnik Tomislav Tomašević, zatražio da mu se pismeno odgovori kada će gradonačelnik biti spreman primiti u svoj ured udrugu koja skrbi o sjećanju na groblja hrvatskih vojnika, a radi obnove tog groblja.