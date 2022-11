Vesna Bandić tražila od gradskog ureda dozvolu za spomenik na Bandićevu grobu

Podijeli:







Izvor: Marko Lukunic/PIXSELL

Dvadeset mjeseci od smrti bivšeg zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića i dalje je sporno mjesto njegova posljednjeg počivališta, za koje se spominje da je dodijeljeno mimo procedure. Osim toga, još se uvijek ne zna hoće li na njegovu grobu biti postavljan nadgrobni spomenik.

Cvijeće i svijeće na elitnom mjestu – s vanjske strane mirogojskih arkada u sjećanje na najdugovječnijeg zagrebačkog gradonačelnika. No, da nema drvenog križa i imena, teško bi bilo zaključiti tko tu počiva. Pitanja vezana za grobno polje koje je podijelilo Zagrepčane uskoro će biti riješena, tvrde u Gradu.

“Radi se o vrlo diskretnom nenametljivom u parteru jednoj intervenciji koja ne zaklanja arkade u drugom planu. Najvjerojatnije će ostati na ovoj poziciji”, rekao je zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet.

Bivši suradnici pokojnog gradonačelnika smatraju da je mjesto prikladno, iako nikad nije bilo namijenjeno za ukop, i tu bi grob trebalo ostati.

“Mislim da je zaslužio prst pažnje od Grada Zagreba bez obzira da li svjetonazor sadašnje garniture vlasti bio na tragu njegovom ili nekom drugom”, smatra Slavko Kojić, predsjednik BM 365 stranka rada i solidarnosti.

Struka je podijeljena. Na najstarijem groblju u Zagrebu nekoliko je iznimki, no je li gradonačelnikov grob trebao biti jedna od njih?

“To je rastezljivo pitanje. Ja nisam baš siguran da nije tako drastično trebalo ići, da nije smio biti tamo pokopan. Jest van groblja, to je činjenica, van do tada registriranih placeva za grobove, ali to je ipak unutar groblja”, rekao je Radivoje Jovič, konzervator i akademski kipar.

I izgled spomenika još se utvrđuje. Naravno, pitat će se obitelj jer na kraju Grad je grobno mjesto besplatno ustupio udovici Vesni Bandić, koja je već javno tražila dozvolu da se izradi spomenik. Ideju o konačnom izgledu ima i Kojić.

“Da ne bude pompozno i da ne bude veliko, da bude decentno, da bude skromno i da bude upečatljivo. Da ima umjetničku vrijednost i da se uklapa u sadašnji okvir i sadržaj ambijenta gdje se nalazi”, smatra Kojić.

Da se poštuju pravila struke brine se gradski Zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode, koji će, kazali su za HRT iz Grada, uskoro potvrditi prijedlog idejnog rješenja uređenja grobnice koje je izradio Arhitektonski atelier Hržić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.