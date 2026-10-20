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javlja HAK

Jutarnji krkljanac na cestama, gužve na prilazu u Zagreb: Kolona do pet kilometara

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N1 Info , Hina
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20. lis. 2026. 08:03
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zagreb gužva
HAK, Google Maps

Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, a promet jača na Istarskom ipsilonu, na prilazu Zagrebu te na cestama većih gradova, izvijestio je u utorak ujutro Hrvatski autoklub (HAK).

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Promet na Istarskom ipsilonu jača u zoni radova od tunela Učka prema čvoru Učka, na čvoru Zagreb zapad autoceste A2 Zagreb-Macelju smjeru Zagreba, gdje je duljina kolone oko pet kilometara, na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb istok i Kosnica na kolniku u smjeru Bregane te na Jadranskoj magistrali kod Podstrane.

Vozače HAK upozorava da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Na autocesti A7 Rupa-Rijeka-Šmrika je predmet između čvorova Hreljin i Sveti Kuzam na kolniku u smjeru Rupe, pa se vozi uz ograničenje brzine od 60 km/h.

HAK napominje i da će se danas tijekom dana, na više dionica autocesta A1 te A7 obavljati radovi održavanja okoliša i zelenog pojasa, zbog čega će promet biti usporen, pa je potreban dodatan oprez.

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autoceste gužve u prometu hak promet na cestama radovi na cestama

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