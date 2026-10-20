Jutarnji krkljanac na cestama, gužve na prilazu u Zagreb: Kolona do pet kilometara

Promet na Istarskom ipsilonu jača u zoni radova od tunela Učka prema čvoru Učka, na čvoru Zagreb zapad autoceste A2 Zagreb-Macelju smjeru Zagreba, gdje je duljina kolone oko pet kilometara, na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb istok i Kosnica na kolniku u smjeru Bregane te na Jadranskoj magistrali kod Podstrane.