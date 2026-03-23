Kad krenemo na put, mreža ide s nama: zašto je kvaliteta mobilne veze danas ključna

Na putu, svaki kilometar donosi nove izazove za mobilnu povezanost. Tu se, u praksi, očituju ključni parametri mreže: brzina preuzimanja omogućuje trenutačno učitavanje karata i ruta, brzina slanja važna je za dijeljenje fotografija i videa, latencija je presudna za nesmetane video pozive i preciznu navigaciju te stabilnost i pokrivenost koje osiguravaju da sve to funkcionira jednako pouzdano – na autocesti, planinskom putu ili uskim cestama jadranskih otoka. Mobilna mreža danas više nije samo dodatak iskustvu, ona je njegov temelj.